Estallan protestas con banderas prohibidas en el Irán–Nueva Zelanda del Mundial 2026

Los hinchas de la selección asiática se expresaron políticamente sacando banderas prohibidas durante el empate frente a Nueva Zelanda

La Selección de Irán debutó en el Mundial 2026 en un contexto que trascendió lo deportivo, con múltiples expresiones políticas de parte de sectores de su afición durante el partido ante Nueva Zelanda, disputado en el SoFi Stadium y que terminó con empate 2-2. El encuentro estuvo marcado por protestas simbólicas, silbidos al himno y pancartas retiradas por la seguridad del estadio.

Debut de Irán con tensión política en el SoFi Stadium

El estreno de la Selección de Irán en el Mundial 2026, celebrado en Estados Unidos, estuvo acompañado por manifestaciones políticas visibles en las gradas. Parte de la afición desplegó banderas con el león y el sol, símbolo utilizado por movimientos opositores al actual régimen iraní.

Estas acciones se produjeron en el marco del partido frente a Nueva Zelanda, correspondiente a la primera jornada del torneo, bajo la organización de la FIFA, que prohíbe expresamente cualquier tipo de manifestación política en sus competiciones oficiales.

Banderas, himno silbado y división entre aficionados

Durante la ceremonia previa al partido, un grupo de aficionados iraníes silbó el himno nacional, mientras otro sector apoyaba de forma habitual a su selección. Esta división en la grada reflejó la tensión interna entre diferentes sensibilidades políticas dentro de la propia afición.

Además, algunos hinchas llegaron a celebrar los goles de Nueva Zelanda, un gesto que reforzó la lectura de protesta en el contexto del encuentro y evidenció la complejidad del ambiente en el estadio.

Pancartas “MINAB168” y el mensaje sobre el conflicto

En las gradas también aparecieron pancartas con la inscripción “MINAB168”, en referencia a los 168 menores que, según los manifestantes, habrían fallecido en el primer día de un conflicto bélico en Medio Oriente.

Estos mensajes fueron retirados por la seguridad del estadio antes del descanso, en cumplimiento de las normas del torneo. La organización mantiene una política estricta respecto a la exhibición de mensajes políticos o reivindicativos durante los partidos.

Reacciones en el campo y mensaje de Infantino

Tras el encuentro, el presidente de la Gianni Infantino visitó el vestuario iraní para felicitar a los jugadores por su rendimiento en el debut mundialista.

Infantino trasladó un mensaje de reconocimiento al equipo: “Están haciendo historia y todo el mundo lo está viendo. Jugaron increíble”

Un Mundial marcado por el contexto extradeportivo

El empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda quedó en un segundo plano frente a la carga simbólica del encuentro. El debut de la Selección de Irán se convirtió en un episodio donde deporte y política volvieron a cruzarse en un escenario global.

La FIFA deberá ahora gestionar el impacto de estas expresiones en el resto del torneo, en un contexto donde la visibilidad internacional amplifica cualquier gesto dentro y fuera del campo.