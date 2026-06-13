Encuentran un cadáver frente al estadio de entrenamiento de Irán en el Mundial 2026

La selección persa se encuentra en Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del país, tras ser rechazada su entrada en Estados Unidos

Un suceso de máxima gravedad ha sacudido la concentración del Mundial 2026 en México. La policía ha encontrado el cadáver en estado de descomposición de una persona en el maletero de un vehículo estacionado frente al estadio donde entrena la selección de Irán en Tijuana, una de las sedes improvisadas del combinado persa durante el torneo.

El hallazgo se produjo en el parking de un supermercado situado frente al Estadio Caliente, instalación utilizada a diario por el equipo iraní y ubicada a escasos metros de su hotel de concentración.

Hallazgo del cuerpo en un coche estacionado junto al estadio

Según la información policial, el vehículo, una camioneta Toyota gris, fue revisado tras detectarse un fuerte olor procedente del interior. En el maletero se localizó un cuerpo envuelto en una bolsa negra y con signos evidentes de violencia.

La zona fue acordonada de inmediato y se desplegó un operativo de seguridad para analizar el vehículo y recabar pruebas, en un entorno que ya contaba con presencia policial reforzada debido a la concentración de una selección internacional.

Irán, concentrado en Tijuana bajo máxima vigilancia

La selección de Irán se encuentra alojada en Tijuana tras haber sido reubicada en México debido a las restricciones de entrada en Estados Unidos en el contexto del conflicto político entre ambos países. De este modo han acabado en Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del país azteca, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales; lo que ha obligado a implementar un dispositivo de seguridad permanente.

Cada desplazamiento del equipo se realiza bajo escolta de la Guardia Nacional, con convoyes armados que acompañan al autobús desde el hotel hasta el estadio y viceversa.

Tijuana, una sede marcada por la tensión y la inseguridad

El entorno de la concentración iraní se ha visto condicionado por la situación de seguridad de la ciudad, que registra cifras elevadas de criminalidad. Este contexto ha obligado a reforzar las medidas de protección en torno al equipo y a limitar al máximo sus desplazamientos.

El hallazgo del cadáver añade un nuevo elemento de preocupación en una sede ya considerada sensible dentro del operativo del Mundial, donde la seguridad de las selecciones es una de las principales prioridades organizativas.

Irán debuta en el Mundial en medio de la tensión

En lo deportivo, la selección iraní tiene previsto su debut en el Mundial 2026 el próximo lunes ante Bélgica en Los Ángeles, dentro del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.

El incidente no ha modificado, por el momento, la planificación del equipo, aunque sí ha incrementado la atención sobre su entorno de concentración en México, donde la seguridad sigue siendo un factor clave durante toda su estancia en el torneo.