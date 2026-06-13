Grupo C de Brasil en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

El Mundial 2026 ya está aquí y el Grupo C es uno de los más interesantes, con países como Brasil y Marruecos y estrellas de la talla de Vinícius Jr, Raphinha, Amrabat o Bono. Consulta aquí las convocatorias completas de los países y los horarios a los que juegan en esta primera fase de grupos

El Mundial 2026 ya ha dado inicio y ahora es el turno del debut de los diferentes grupos. Este año la copa del mundo ha cambiado notablemente su formato, sobre todo porque se trata de la edición más grande de la historia de esta competición, con 48 países participantes. Por ello, hay 12 grupos en esta primera fase, y todos ellos irán estrenándose en esta competición por orden alfabético.

Este sábado 13 de junio arranca su aventura mundialista el Grupo C, aunque es importante recordar que la diferencia horaria en Estados Unidos, México y Canadá es muy significativa y no hay que hacerse líos con los horarios. Y para muestra un botón. El grupo C tiene su primer enfrentamiento el día 13 en horario local, pero desde España los partidos aparecen como día 14 al ser a partir de las 12 de la noche. Un grupo muy interesante ya que sus miembros son Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, de los que repasaremos las convocatorias y los horarios de juego.

Carlo Ancelotti dirige a una Brasil cargada de estrellas como Vinicius Jr, Raphinha y Endrick

Evidentemente en este grupo destaca la máxima ganadora de la copa del mundo, con cinco estrellas en su camiseta, y con una lista de 26 jugadores que bien pueden pelear por la sexta, aunque esta edición hay una competencia feroz. Es Carlo Ancelotti el encargado de dirigir a La Canarinha, uno de los entrenadores más reconocidos y con un palmarés que le avala.

Entre sus filas, leyendas consagradas como Casemiro o Neymar, y nuevas estrellas como Vinícius Jr, Raphinha, Luiz Henrique o Alisson, además de tener a la joya más destacada a nivel internacional, Endrick. Un ataque de pánico para sus rivales, aunque es cierto que la defensa es el punto débil de este país.

Hakimi, Brahim y Amrabat lideran a una Marruecos que se queda sin Abde

Marruecos llega a esta cita mundialista como campeones de la Copa África y con el recuerdo de ser los cuartos clasificados en la última edición, una auténtica sorpresa que quieren convertir en rutina este año. Para ello, la convocatoria de Mohamed Ouahbi cuenta con jugadores muy destacados a nivel de clubes. Entre sus filas están varios jugadores de La Liga como Sofyan Amrabat, del Real Betis, y Brahim Díaz, del Real Madrid. También está en su lista Achraf Hakimi, el defensa del PSG y actual campeón de Champions.

Sin embargo, el país africano se ha quedado sin Ez Abde, delantero del Betis y una de sus estrellas, después de lesionarse la rodilla en los partidos amistosos de preparación para el Mundial. Un auténtico golpe.

Los jugadores estrella de Escocia y Haití

Lógicamente, Escocia y Haití no tienen jugadores tan destacados a nivel internacional como los otros dos países del grupo, pero sí tienen futbolístas destacados en sus filas. En el caso del equipo de Steve Clarke, cuenta con Scott McTominay como jugador franquicia, quién está destacando en el Nápoles. Además, en defensa tienen un nombre como Andy Robertson, que es un fijo en el Liverpool a nivel de clubes.

Por su parte, Haití ha logrado clasificarse para un Mundial 52 años después. Sólo por ese hito, todos sus jugadores ya son estrellas en el país, aunque es cierto que destaca especialmente Duckens Nazon, uno de los veteranos de la selección y un delantero muy físico. También es clave en este equipo Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista técnico que juega en la Premier League.

Convocatoria de todos los equipos del Grupo C del Mundial: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Convocatoria de Brasil

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grémio)

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma).

Centrocampistas: Brunos Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barça), Vinicius (Real Madrid), Rayan (Bournemouth).

Lista de jugadores de Marruecos

Porteros: Yassine Bono (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

Defensas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Nayef Aguerd (Olympique Marsella), Issa Diop (Fulham FC), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al-Ahly SC), Redouane Halhal (KV Mechelen), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk).

Centrocampistas: Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Samir El Mourabet (RC Estrasburgo), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Brahim Díaz (Real Madrid CF).

Delanteros: Abde Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (RC Estrasburgo), Chemsdine Talbi (AFC Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Ayoub El Kaabi (Olympiakos) y Ayoub Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt).

Convocatoria de Escocia

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic)

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles)

Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

Jugadores convocados de Haití

Porteros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

Centrocampistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov).

Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).

Todos los partidos y horarios del Grupo C del Mundial 2026

Este Mundial se celebra entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo que la diferencia horaria hay que tenerla muy en cuenta. En el caso de seguir los partidos desde España, con el huso horario CET, hay que tener cuidado con las fechas. Es decir, un partido puede estar fijado para un día, pero si en España supera las doce de la noche, se va a asignar como si fuera el día siguiente. Por ejemplo, el Grupo C debuta el día 13 de junio en Estados Unidos, pero en el Horario Centrar Europeo ya es día 14 al pasar las doce de la noche.

Sábado 13 de junio

18:00 - Brasil v Marruecos – Grupo C - Estadio Nueva York Nueva Jersey (00:00 del día siguiente hora española)

21:00 - Haití v Escocia – Grupo C - Estadio Boston (03:00 hora española)

Viernes 19 de junio

18:00 - Escocia v Marruecos – Grupo C - Estadio Boston (00:00 del día siguiente hora española)

21:00 - Brasil v Haití – Grupo C - Estadio Filadelfia (03:00 hora española)

Miércoles 24 de junio

18:00 - Escocia v Brasil – Grupo C - Estadio Miami (00:00 del día siguiente hora española)

18:00 - Marruecos v Haití – Grupo C - Estadio Atlanta (00:00 del día siguiente hora española)