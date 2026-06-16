Irán 2-2 Nueva Zelanda: Los 'All Whites' de Tim Payne no pueden con la resistencia iraní

El combinado de Oriente Medio logró empatar por dos veces un choque en el que Nueva Zelanda se puso por delante con un doblete de Just, aunque la gran expectación, más allá de la presencia de Irán en Estados Unidos, estaba puesta en ver al lateral derecho que se hizo viral antes de viajar al Mundial

Irán y Nueva Zelanda han comenzado su andadura en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con un empate a dos en duelo muy ajustado e igualado donde los neozelandeses lograron adelantarse por dos veces en el marcador pero que los iraníes igualaron.

El esperado debut de Tim Payne, fenómeno viral antes del comienzo del Mundial, se vio opacado por el doblete de su compañero Elijah Just. El futbolista del Motherwell adelantaba a Nueva Zelanda a los siete minutos de juego tras aprovechar una asistencia de Chris Wood, logrando un hito histórico para su país, que solo hasta entonces había marcado cuatro goles en su historia en un Mundial.

Pero Irán, que llegó Los Ángeles bajo fuertes medidas policiales impuestas por el gobierno de Donald Trump, dio toda una muestra de fuerza sobre el terreno de juego para igualar el choque a la media hora de partido.

Fue Ramin Rezaeian en que ponía el 1-1 en el marcador pero Irán quería más y pudo haberse ido por delante en el marcador al descanso de no haberle sido anulado un gol al final del primer tiempo.

Un segundo tiempo calcado al primero

En el segundo acto volvió a repetirse el guion del primero. Elijah Just volvía a poner por delante a Nueva Zelanda en el 55' pero Mohammad Mohebi apenas unos minutos más tarde (64') volvía a poner las tablas.

A partir de entonces el choque estuvo muy igualado, con ambos equipos buscando la victoria y saliendo a relucir la figura del meta iraní, que con cada parada sumaba gritos de apoyo en medio de una afición dividida, entre los que rechazaban la participación de la selección persa en el Mundial y los que vinieron a respaldarla pese a todo.

Por suerte, el partido se desarrolló con total normalidad y en un ambiente pacífico, en el que convivieron ambas aficiones sin problemas. No hubo reportes de altercados ni incidentes en las gradas.La selección iraní intentó así hacer gala de su fuerza en su debut en el Mundial 2026, respondiendo a las restricciones de Washington, que vetó visados a gran parte del cuerpo técnico y los obligó a concentrarse en Tijuana, en México.

El equipo solo cuenta con el permiso de Washington para pernoctar una noche en EE.UU. previo a sus encuentros, donde también se les habilita un campo de entrenamiento. Inmediatamente después de cada partido, la delegación debe abandonar suelo estadounidense.

¿Y Tim Payne, cómo jugó?

El partido también tenía un aliciente especial por el debut de Tim Payne con Nueva Zelanda. El lateral derecho de la selección oceánica, que se hizo viral después del 'boom' en sus redes sociales al pasar de tener poco menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 5,5 millones en cuestión de días.

Payne no logró ningún gol antológico ni ha sido ningún fichaje millonario y todo se lo debe al al creador de contenido argentino Valen Scarsini, que creó una campaña en su comunidad para convertir al futbolista con menos presencia digital del torneo en el próximo ídolo de masas.

El lateral diestro tuvo una participación bastante discreta y aunque le puso empeño y ganas con buenas subidas por su banda derecha, se le vieron sus limitaciones a la hora de disparar a puerta o poner algún que otro centro.

- Ficha técnica:

Irán: Alireza Beiranvard; Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebbi, Mehdi Taremi (m.80, Amirhossein Hossein), Saman Ghoddos (m.65, Ehsan Hajsafi), Aria Yousefi (m.46, Mehdi Ghayedi), Ali Nemati (m.53, Shahriar Moghanlou), Shahriar Moghanloo y Ramin Ewzaeian.Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne (m.78, Callan Elliot), Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace (m.68, Benjamin Old), Joe Bell, Marco Stamenic (m.92, Tyler Bindon), Callum McCowatt (m.68, Ryan Thomas), Sarpreet Singh (min.92, Jesse Randall), Elijah Just y Chris Wood.Goles: 0-1 (7') Elijah Just; 1-1 (32') Ramin Rezaeian; 1-2 (55') Elijah Just; 2-2 (64') Mohammad Mohebi.Árbitro: César Ramos Palazuelos (México). Amonestó a Ehsan Hajisafi, de Irán.Incidencias: partido del Grupo G del Mundial 2026 disputado en el Estadio de Los Ángeles ante 70.108 espectadores.