Hossam Hassan estalla tras el Bélgica–Egipto en el Mundial 2026: “Nos han robado"”

El seleccionador de Egipto critica al arbitraje tras el 1-1 ante Bélgica y asegura que una acción clave pudo cambiar el debut mundialista en el Grupo G

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, mostró su enfado tras el empate ante Bélgica (1-1) en la primera jornada del Grupo G del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos. El técnico egipcio denunció una acción polémica en los minutos finales del encuentro en la que su equipo reclamó un posible penalti que no fue señalado ni revisado por el VAR, una jugada que, a su juicio, pudo haber cambiado el resultado del partido.

El combinado africano logró adelantarse en el marcador y competir de tú a tú ante una de las selecciones más potentes del torneo, pero terminó cediendo un empate en un duelo muy exigente y con fases de dominio alterno. A pesar del punto conseguido, el ambiente posterior al encuentro estuvo marcado por la controversia arbitral.

Hossam Hassan denuncia un penalti no señalado ante Bélgica

En declaraciones a beIN Sports, Hossam Hassan fue especialmente contundente al analizar la acción más discutida del encuentro, asegurando que Egipto fue perjudicado en una jugada clave del tramo final.

El técnico insistió en que su equipo no solo compitió bien, sino que también tuvo opciones reales de llevarse la victoria tras adelantarse en el marcador y generar ocasiones peligrosas ante la portería defendida por Thibaut Courtois.

Según Hassan, el desarrollo del encuentro refuerza la sensación de que Egipto estuvo más cerca del triunfo de lo que refleja el resultado final.

Egipto se muestra competitivo ante una de las favoritas del Mundial

Más allá de la polémica arbitral, Hossam Hassan quiso destacar el crecimiento de su selección en los últimos años y el trabajo realizado en la preparación del Mundial 2026. El entrenador subrayó la importancia de haber enfrentado a rivales de alto nivel en partidos previos, lo que, en su opinión, ha permitido al equipo competir sin complejos en el escenario mundialista.

El seleccionador se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores, destacando el esfuerzo colectivo y la capacidad del equipo para sostener el ritmo de un partido de máxima exigencia frente a Bélgica, una de las selecciones candidatas a llegar lejos en el torneo.

Egipto suma un punto y piensa ya en la clasificación del Grupo G

Con este empate, Egipto suma su primer punto en el Grupo G del Mundial 2026 y comparte provisionalmente el liderato con Bélgica, a la espera del resto de encuentros del grupo.

El conjunto africano mantiene intactas sus opciones de clasificación, aunque ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso, donde buscará su primera victoria del torneo para encarrilar el pase a la siguiente fase.

Hossam Hassan cerró su intervención con un mensaje de ambición y confianza en el proceso: