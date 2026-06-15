Bélgica - Egipto: horario y dónde ver en televisión el partido del Mundial 2026

Bélgica y Egipto debutan este lunes en el Grupo G del Mundial con un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación. El conjunto europeo parte como favorito, mientras que los africanos buscarán sorprender en el Lumen Field de Seattle

Estreno mundialista para Bélgica y Egipto, que abren su participación en el Grupo G. El primer asalto de ambas selecciones se juega el lunes 15 de junio a las 21:00 en la península y a las 20:00 en Canarias, con el Lumen Field de Seattle como escenario.

El choque supone la puesta de largo de dos equipos que aspiran a arrancar con buen pie un torneo en el que cada punto puede resultar decisivo. Bélgica parte con la etiqueta de favorita gracias a la calidad y experiencia de su plantilla, mientras que Egipto intentará sorprender y dar un golpe sobre la mesa en su estreno.

La selección belga llega a la cita con la intención de confirmar las buenas sensaciones mostradas en los últimos compromisos internacionales. Los Diablos Rojos cuentan con una generación que mezcla juventud y experiencia, con futbolistas capaces de marcar diferencias en cualquier momento del encuentro. Enfrente estará una Egipto que quiere apoyarse en su orden táctico y en la intensidad de su juego para competir de tú a tú frente a uno de los rivales más exigentes del grupo.

¿A qué hora se juega el partido? Bélgica - Egipto

El choque se pone en marcha a las 21:00 en horario peninsular y a las 20:00 en Canarias, en plena franja nocturna española. Al tratarse del primer partido de las dos en el campeonato, el resultado condiciona buena parte de lo que venga después dentro del grupo.

Egipto buscará plantar cara a una Bélgica acostumbrada a codearse con las grandes selecciones. El formato no admite muchos despistes: avanzan los dos primeros de cada cuarteto y, como complemento, los ocho mejores terceros del conjunto de doce grupos. Habrá que esperar a los minutos previos para conocer los onces.

Dónde ver el encuentro por TV y online Bélgica - Egipto por TV y online

La retransmisión queda en manos de DAZN y Movistar Plus+. A esa oferta podría añadirse RTVE en caso de que reserve este partido para su emisión en abierto, lo que abriría la puerta a verlo gratis en La 1 y en RTVE Play. Si la idea es seguirlo en streaming, las apps de DAZN, Movistar Plus+ y RTVE Play dan acceso a la señal, con el matiz de que la distribución definitiva de cada encuentro entre las cadenas se cierra poco antes.

Posibles alineaciones

Bélgica: Diego Moreira, Maxim de Cuyper, Vanaken, Senne Lammens, Arthur Theate, Nicolas Raskin, Witsel, Joaquin Seys, Jeremy Doku, Matias Fernandez, Koni de Winter, Alexis Saelemaekers, Mike Penders y Lukaku.

Egipto: Hassan, Mohamed El-Shenawy, Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Ahmed Sayed, Nabil Emad Dunga, Hamdi Fathi, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Alaa, Ibrahim Adel, Tarek Alaa, El Mahdy Soliman, Mostafa Zico y Karim Hafez.

Ambas selecciones afrontan este compromiso con la necesidad de sumar desde el primer día para encarrilar su clasificación a la siguiente ronda. Un triunfo permitiría ganar confianza y colocarse en una posición favorable dentro del Grupo G, mientras que una derrota obligaría a reaccionar rápidamente en los siguientes encuentros. Con todo por decidir y los nervios propios de un debut mundialista, Bélgica y Egipto protagonizan uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del grupo.