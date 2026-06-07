Brasil gana a Egipto y confirma su candidatura al título: "Va a sacar su mejor versión en el Mundial"

Brasil ganó con goles de Bruno Guimaraes y Endrick en el último amistoso por lo que llegan al Mundial con inmejorables sensaciones, tal y como reconocieron Raphinha, Endrick y Ancelotti

Los jugadores de Brasil se refrescan durante el partido ante Egipto.Imago.

Brasil sigue confirmando sus buenas sensaciones a pocos días de comenzar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y anoche, ante Egipto, venció 2-1 con goles de Bruno Guimarães y Endrick, que se está empeñando en ponerle las cosas difíciles a Carlo Ancelotti.

El futuro delantero del Real Madrid resolvió el partido para Brasil con un remate en el área al comienzo de la segunda parte, después de una primera mitad que acabó en tablas, con los goles de Bruno Guimarães y Mostafa Ziko, ambos fruto de respectivos errores defensivos.

Brasil controló todo el partido, con una mejoría defensiva basada en el orden y una buena presión en el centro del campo, aunque escasa claridad en las zonas de remate. Mohamed Salah, estrella de Egipto, solo jugó en segunda parte y apenas contribuyó a mejorar el juego de su equipo.

Confianza ciega en Vinicius

Tampoco brilló Vinicius, que jugó la primera parte, aunque su técnico Carlo Ancelotti se mostró tranquilo y confiado en que el madridista "va a sacar su mejor versión en el Mundial".

Tras el partido, el técnico italiano también alabó los buenos minutos de Endrick: "Es un jugador muy potente, muy bien posicionado en el área, es un jugador muy importante para nosotros".

Por último, Ancelotti desveló en rueda de prensa que tiene decidido ya el once titular para el debut ante Marruecos el próximo 13 de junio en Nueva Jersey. "Tengo la alineación inicial contra Marruecos, la idea es clara", zanjó.

Endrick disfruta con Brasil

Endrick, autor del gol de la victoria de Brasil contra Egipto en el último amistoso antes del Mundial 2026, afirmó que estar en la selección es una "de las cosas extraordinarias" de su vida.

El gol fue una "sensación maravillosa, una cosa inexplicable", sobre todo después de todo el tiempo que estuvo lesionado el año pasado y que le llevó a perderse las primeras convocatorias de Carlo Ancelotti.

"Cuando estuve lesionado no pude venir a la selección. Aquí es donde quiero estar y mostrar mi fútbol", dijo Endrick a la televisión Ge tras el partido disputado en Cleveland, en Estados Unidos.

Raphinha, confiado en llegar lejos

Una de las grandes estrellas de Brasil es Raphinha. El futbolista del Barcelona llega a la cita mundialista con mucho optimismo. "El resultado nos da confianza. Vamos a intentar mejorar más para llegar al Mundial si no perfecto, lo más cerca de la perfección", dijo Raphinha a la televisión Ge tras el partido.

El atacante, que dio una asistencia a Endrick en el segundo gol del partido, pidió confianza a los aficionados y les prometió que los jugadores brasileños van a "dar lo mejor" de sí para buscar el sexto título mundial.