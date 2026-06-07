La charla arbitral de la FIFA a España: "Son situaciones un poco extrañas, esperemos que se respete para todas las selecciones"

Álex Baena ha repasado la actualidad de la Selección española, desde sus opciones de estar en el Mundial, el recuerdo a María Caamaño, el calor a la hora de los partidos o los cambios arbitrales

Álex Baena ya sabe lo que es ser campeón olímpico y de Europa con España. Lo consiguió todo el mismo verano, en 2025, en los Juegos Olímpicos de París y en la Eurocopa de Alemania, pero le falta el Mundial para conseguir la ansiada triple corona.

Con ese objetivo llega el de Roquetas de Mar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una cita de la que incluso llegó a verse fuera pues en su primera temporada en el Atlético de Madrid, no ha terminado de encontrar su sitio y su rendimiento nada ha tenido que ver con el que venía mostrando en el Villarreal.

El miedo por no estar con España tras su año en el Atlético

A todo ello se le suma una campaña donde tampoco ha podido ganar nada con el Atlético de Madrid, perdiendo la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis y quedándose a la puertas de la final de la Champions League.

"Al final, está ese pequeño runrún porque no he dado el cien por cien en el club, pero siempre he tenido la confianza del míster, he intentado dar lo mejor aquí y, siempre que he rendido en el campo, Luis (de la Fuente) me lo ha agradecido. Yo también tenía confianza de estar aquí también, me lo merecía todos estos meses, para poder ayudar a la selección, para estar aquí contento, pero con ese runrún que tenemos todos", reconocía el almeriense que atendía a los medios tras el entrenamiento de España.

"Al final, creo que todos los que estamos en la lista tenemos ese pequeño miedo de no poder estar en la lista definitiva, porque somos España y tenemos millones de jugadores que se han quedado fuera y tienen un nivel altísimo para poder estar aquí", añadía un Baena ya que está enfocado en el Mundial.

Un Mundial donde intentará ganar el ansiado trofeo dorado. "Creo que, aparte de que tenemos un grupo fantástico de jugadores, llegamos todos con esa ilusión y esa emoción de poder hacer algo grande en este Mundial. Todos nos sentimos un poco como Rodri, de poder hacer algo grande y llegar lo más lejos posible", aseguró.

Antes del estreno ante Cabo Verde queda un amistoso frente a Perú tras la última prueba en España ante Irak, donde no se pudo pasar de un empate que bajó a España de la primera posición del ranking FIFA antes del Mundial: "Es verdad que nos dolió, porque nosotros queremos ser la mejor en todo, ser la número uno siempre y ese empate nos fastidió un poco por perder el primer puesto. Se ven siempre por las redes sociales ese tipo de cosas, pero no le damos más importancia. Siempre queremos ganar".

María Caamaño, muy presente en el día a día de España

En la expedición de España está muy presente el recuerdo de la pequeña María Caamaño, fan de la selección española y que fallecio este año a consecuencia de un sarcoma de Ewing. De hecho, en las instalaciones de Chattanooga hay una foto suya levantando la Eurocopa de 2024.

"También la tenemos en el 'hall' del hotel. La verdad que, cuando me la enseñaron, que no lo sabíamos, fue una sorpresa muy bonita. Hablo muchísimo con la familia. Para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito y la tenemos presente siempre que jugamos juntos y podemos hablar con su familia. Ojalá poder regalarle una bonita Copa", explicó Baena.

Un Mundial de viajes más largos

El ser esta Copa del Mundo en tres países y todo el continente norteamericano, habrá que hacer viajes más largos en caso de ir avanzando de ronda, algo a lo que habrá que acostumbrarse.

"Estamos preparados para todo este tipo de situaciones, nos hemos preparado muy bien en Madrid y con el amistoso del próximo día y a seguir preparándonos para llegar lo mejor posible al primer partido", expuso.

También se espera mucha calor, pero es lo que toca: "Tenemos que ir aclimatándonos lo más rápido posible. Sabemos que jugamos a las 12 del mediodía los partidos, sabemos que va a hacer mucho calor y adaptarnos lo más rápido posible para afrontarlos".

Por último, sobre la charla arbitral que han recibido por parte de la FIFA en cuanto a las novedades reglamentarias del torneo, Baena dijo: "Al final, creo que son situaciones un poco extrañas, porque son nuevas y se van a implementar en este Mundial. Esperemos que todo lo que han hablado en la charla se respete para todas las selecciones y al final valga para que el espectáculo sea lo más bonito y fluido posible".