Locura en Chattanooga con la llegada de la Selección: camisetas, banderas y fiesta

La expedición española aterrizó en Chattanooga tras un vuelo de once horas y media con escala en Nashville, ya descansa para este sábado llevar a cabo su primera doble sesión en Baylor School

La Selección española ya se encuentra en su hotel de concentración en Chattanooga (Tennessee), tras un largo vuelo de once horas y media procedente desde A Coruña y que hizo escala antes en Nashville para acabar llegar a la ciudad elegida por la RFEF para concentrarse en esta primera fase del Mundial.

La actual campeona de España fue recibida con mucha ilusión y felicidad por parte de muchísimos aficionados que no se quisieron perder su llegada y poder verlos así de cerca.

Sobre las 16:30 horas en Estados Unidos llegaba la expedición de la 'Roja' a Chattanooga para después trasladarse al hotel, el Embassy Suites By Hilton Chattanooga Downtown, al que llegó una hora más tarde.

Allí establecerá su campo base para la fase de grupos del Mundial y allí le esperaba numerosos aficionados que aguardaron, tras el pertinente perímetro de seguridad, la llegada de la expedición española. Una espera amenizada con animadores y música hasta que los dos autobuses aparecieron a las puertas del hotel.

Uno a uno, los jugadores fueron bajando del autobús entre gritos de ilusión de los aficionados, que recibieron en su ciudad a la vigente campeona de Europa entre los cánticos de los seguidores, ataviados con banderas españolas y camisetas de la Selección, protagonizaron un recibimiento espectacular que, de bien seguro, llenaron de ánimo y energía a los futbolistas.

Este sábado, los internacionales entrenarán por primera vez en territorio estadounidense. Lo harán en doble sesión, a las 11:00 y a las 18:00 (seis horas más en España), en las instalaciones de campo base de Baylor School. La sesión vespertina será abierta a los medios de comunicación acreditados y al público en general, que podrán así disfrutar y ver a sus jugadores muy de cerca. Además, una hora después, el internacional Álex Baena comparecerá en rueda de prensa en las mismas instalaciones.

Toda la fase de grupos, en Chattanooga

En Chattanooga permanecerá España durante toda la fase de grupos, menos los días que tenga que viajar para los dos primeros partidos en Atlanta, el 15 de junio ante Cabo Verde y el 21 contra Arabia Saudí, y el último ante Uruguay en Guadalajara (México).

Chattanooga es conocida como la 'Scenic City', un apodo que se le atribuye por sus belleza paisajística. Situada a orillas del río Tennessee y rodeada de montañas y valles, la ciudad es reconocida por sus vistas panorámicas y por enclaves como Lookout Mountain, uno de sus principales puntos de interés.