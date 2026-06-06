Importante lesión en la Argentina de Scaloni antes del Mundial 2026

Argentina afronta su primer amistoso rumbo al Mundial marcada por la baja de Leonardo Balerdi, que se perderá la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Scaloni activa alternativas en defensa y evalúa a los tocados en una semana clave antes del debut ante Argelia

Argentina ya pone el foco en el Mundial de 2026. Los de Scaloni, de hecho, ya tienen hoy sábado su primer amistoso, que será contra Honduras a las 2:00 (hora española). Sin embargo, la actual campeona del mundo ha sufrido un importante contratiempo antes del torneo de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Leonardo Balerdi ha sufrido una lesión en el sóleo que le va a dejar fuera de poder disputar el mismo.

La selección argentina ha informado del parte médico del futbolista del Olympique de Marsella, que venía de ser importante y una de las opciones de Scaloni para la defensa durante los diferentes encuentros del Mundial 2026. Sin embargo, el futbolista de 27 años ha tenido que dejar la concentración con la vigente campeona para comenzar su proceso de recuperación.

Belardi se pierde el Mundial y Argentina informa en el parte médico de su lesión

De esta manera, la selección argentina ha explicado y detallado la lesión que ha sufrido Leonardo Balerdi en el día de hoy: "El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!". Scaloni convocó a un futbolista que viene de tener protagonismo esta temporada con el Olympique de Marsella.

Por su parte, Leonardo Balerdi ha disputado esta campaña un total de 35 partidos en el Olympique de Marsella entre todas las competiciones, la Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League. De hecho, su importancia en la defensa fue clave para que los de Habib Beye hayan acabado el curso en la quinta posición de la clasificación con 59 puntos, que da acceso a jugar la UEFA Europa League.

Las opciones de Scaloni para suplir al lesionado Leonardo Balerdi

Sin embargo, Scaloni cuenta con interesantes opciones para suplir a Leonardo Balerdi en la defensa de Argentina en el Mundial, a la que le restan unos días para su estreno oficial para el torneo de selecciones de Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionador de 48 años incluyó en la convocatoria a los siguientes jugadores para la parcela defensiva: Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax), Gonzalo Montiel (River), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Olympique Marsella).

Además, Scaloni, que ya actualizó el estado de Messi, ha vuelto a hablar sobre el estado físico del futbolista del Inter Miami: "Leo (Messi) viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado. Viene bastante bien y puede que sea parte de estos partidos. Esta bastante mejor y eso nos da tranquilidad".

Scaloni avisa: no arriesgará a los tocados y la próxima semana decidirá quién llega al Mundial

Scaloni ha querido aclarar cómo está la situación en los jugadores con dudas a nivel físico: "La situación de los chicos que entrenan aparte, van mejorando. No queremos arriesgarlos en estos partidos… De este (ante Honduras) seguro que no. En el segundo hay alguna posibilidad que alguno pueda jugar. Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados".

Tras conocer el alcance de la lesión de Leonardo Balerdi, Argentina pone el foco en el encuentro amistoso de hoy frente a Honduras, en el que será la penúltima prueba de los de Scaloni antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por otro lado, la vigente campeona del mundo se verá las caras con Islandia el próximo diez de junio. Todo ello, antes del esperado debut ante Argelia del 17 del mismo mes, a las 3:00 (hora española).