La FIFA recula tras una polémica prohibición para el Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol mundial permitirá finalmente acceder a los estadios con botellas de agua de plástico blando debido a las altas temperaturas que se esperan y después de se prohibídas en un primer momento

La FIFA ha decidido rectificar en su medida de prohibir a los aficionados que acudan a los estadios del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá acceder a los mismo con una botella de agua aunque ha puesto ciertas condiciones.

Así, el máximo organismo del fútbol mundial ha decidido recular en esta polémica decisión aunque como bien explica en su comunicado, solamente se permitirá acceder a los recintos deportivos con "una botella de agua de plástico blando"

"Todos los aficionados podrán entrar a cualquier partido del Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá con una botella de agua de plástico blando, desechable, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica", informó la FIFA en su escrito.

Por tanto, recalcó que no se permitirán bajo ningún concepto otro tipo de elementos o botellas: "Como explicó el director de operaciones del Mundial 2026, Heimo Schirgi, no se permitirá el ingreso de botellas duras y reutilizables por motivos de seguridad".

Segunda rectificación de la FIFA

Se trata ya de la segunda rectificación de la FIFA en este ámbito. En el anterior, la FIFA había informado de que los aficionados con entradas para el Mundial no podrían entrar en los estadios botellas de agua reutilizables cuando en una primera instancia el código de conducta sí que las permitía.

"Para evitar dudas, no se permite el ingreso de botellas de agua reutilizables al estadio", esgrimía la FIFA hace tan solo unos días amparándose en su código de conducta para los aficionados que accedan a los estadios.

Sin embargo, en ese mismo documento de código de conducta que publicó la FIFA hace apenas tres semanas, sí se contemplaba la posibilidad de entrar con botellas de agua: "Se permite el ingreso al estadio de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías, de hasta un litro de capacidad".

Objetos totalmente prohibidos

Otros tipos de botellas o recipientes cerrados de material duro o rompible ya estaban prohibidos, como suele ser habitual en eventos deportivos, ya que son medidas "para prevenir riesgo de causar lesiones a jugadores o espectadores al ser tirados".

Sin embargo, la nueva prohibición de botellas de agua reutilizables en los estadios significa que los aficionados estarían obligados a comprar agua embotellada en los establecimientos del recinto o a beber agua en los puntos de hidratación concretos que habilite la FIFA.

Esta polémica medida llegaba en un Mundial que se disputará en el verano de Norteamérica, entre el 13 de junio y el 19 de julio, y con previsiones de calor, humedad y calor extremo en muchos de los 104 partidos del torneo.Finalmente, la FIFA ha rectificado y permitirá que los aficionados puedan llevar botellas bajo unas determinadas características. Además la FIFA informó que "contarán con medidas de mitigación del calor para los aficionados que viajan al estadio, lo que puede incluir recursos como estaciones de nebulización, ventiladores, puntos de hidratación, carpas de enfriamiento y más en todo el perímetro del estadio".