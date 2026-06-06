¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuál es el primer partido?

El Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica a partir de las 21:00 (hora peninsular española). Canadá y Estados Unidos, las dos anfitrionas restantes, jugarán el 12 y el 13 respectivamente

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dará comienzo el próximo 11 de junio. México y Sudáfrica serán los protagonistas del primer partido del Mundial 2026 y se enfrentarán a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) del 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El Mundial 2026 arrancará por todo lo alto con uno de los anfitriones como es México y rememorando el que fue el partido inicial del Mundial de Sudáfrica ante el combinado africano en 2010. Al ser el primer Mundial con sede compartida entre tres países, será la primera vez en la historia de los mundiales que haya dos anfitriones que no se estrenen el primer día.

Día y hora en el que empieza el Mundial 2026

El partido entre México y Sudáfrica que supondrá el primero del Mundial 2026, dará comienzo a partir de las 21:00 horas y se podrá seguir en televisión a través de La 1 de Televisión Española y a través de DAZN. Como gran novedad de este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se dará por primera vez en la historia que una selección anfitriona (dos en este caso) no abra el telón de los encuentros oficiales.

Cuándo juega Estados Unidos su primer partido del Mundial 2026

Estados Unidos, la principal anfitriona del Mundial 2026 si nos atenemos a los estadios en su territorio para albergar partidos (11), se estrenará en la cita mundialista el sábado 13 de junio a partir de las 03:00 de la madrugada (hora española). El rival de Estados Unidos, entrenada por Mauricio Pochettino, será Paraguay en un partido que podrá seguirse en televisión a través de DAZN.

Cuándo juega Canadá su primer partido para el Mundial 2026

La Canadá de Jesse March, que será la anfitriona que acoja menos partidos en su territorio con solo dos sedes, será la segunda en estrenarse. Canadá jugará el viernes 12 de junio a partir de las 21:00 horas ante Bosnia. El encuentro podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión Española y DAZN. En el caso de Canadá, antes de disputar su encuentro a las 21 horas, verá como antes se juega un segundo encuentro del Mundial entre la República de Corea y Chequia a partir de las 04:00 de la madrugada.

¿Cuándo juega la Selección española su primer partido del Mundial 2026?

La Selección española de Luis de la Fuente jugará su primer partido del Mundial 2026 el lunes 15 de junio a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Selección española de Luis de la Fuente tendrá como rival a la debutante Cabo Verde. España disputará su segundo partido del grupo H del Mundial ante Arabia Saudí el domingo 21 de junio a las 18:00 horas. El último partido de España en la fase de grupos será el sábado 27 de junio ante Uruguay a partir de las 02:00 de la madrugada.