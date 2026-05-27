Scaloni actualiza la lesión de Leo Messi y rebaja la alarma: "Las noticias no son tan malas"

Leo Messi encendió las alarmas al retirarse con molestias ante Philadelphia. Inter Miami confirmó una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y Scaloni confía en recuperar a su capitán para los amistosos previos de Argentina y llegar con él a punto al Mundial: "Le van a hacer estudios"

Leo Messi hizo saltar las alarmas al ser sustituido en el encuentro del pasado lunes ante Philadelphia. El argentino pidió el cambio en el minuto 73, marchándose del terreno de juego con visibles molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Tras ello, Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, ha salido al paso a comentar cómo se encuentra la estrella de Inter de Miami.

Poco después del Inter Miami - Philadelphia, el club dirigido por Guillermo Hoyos hizo público el parte médico de Leo Messi: "Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo de recuperación para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional".

Scaloni cruza los dedos por Messi: "Pidió el cambio y no estaba bien"

Inter Miami volverá a jugar el próximo 23 de julio, por lo que Leo Messi pondrá el foco en los inminentes encuentros que tiene fijada la selección de Argentina. El primero de ellos es contra Honduras el domingo 7 de junio, el primero de los dos amistosos que disputará el combinado de Lionel Scaloni. El segundo será ante Islandia el miércoles 10 del mismo mes. Todo ello, a modo de preparación para el Mundial, que comienza oficialmente el día 15.

Para ello, Lionel Scaloni espera contar con Leo Messi. En una entrevista para DSports, el seleccionador ha hablado del estado físico de su estrella: "Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene.

El seleccionador de Argentina apuntó que "le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen. Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible".

Messi encara su último Mundial en modo leyenda: 47 goles en dos años

La presencia de Leo Messi con Argentina en el Mundial se antoja vital. Tras sufrir una sobrecarga con Inter Miami, el delantero de 38 años sigue a un momento de forma sensacional en el conjunto que actualmente dirige Guillermo Hoyos. En 14 partidos de esta temporada, el ex del Barcelona ya ha firmado doce goles y siete asistencias. Además, la campaña pasada llegó a alcanzar los 35 tantos, número a la altura de su leyenda.

Tras conquistar el Mundial de 2022, Leo Messi podría afrontar su última gran cita con la selección Argentina, dispuesto a seguir haciendo historia y conseguir un nuevo éxito en su carrera. Por otro lado, el combinado de Lionel Scaloni ya sabe a quién se enfrentará en la fase de grupos del torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. El primero de ellos será Argelia, en el que espera estar el jugador del Inter Miami.

El segundo será ante Austria, con jugadores como David Alaba como más destacados. Por último, Argentina cerrará la fase de grupos con el enfrentamiento ante Jordania, en el que esperan sellar el pase a la siguiente ronda como primeros, esperando rival en dieciseisavos del Mundial.

Scaloni se agarra a Leo Messi mientras apura la convocatoria: decisión definitiva antes del 1 de junio

Por ello, Lionel Scaloni, que incluyó en la prelista a Guido Rodríguez, entre otros jugadores, se aferra a la figura de Leo Messi para volver a llegar a lo más alto del Mundial. El argentino, en el último parón de selecciones de marzo, volvió a dejar su sello personal con un gol en la victoria por goleada a Zambia por 5-0. En este partido destacaron otros jugadores que tendrán protagonismo este verano con Argentina, como Julián Álvarez.

Lionel Scaloni es uno de los seleccionadores que aún no ha anunciado de forma oficial la lista de convocados para el próximo Mundial, manteniendo la duda hasta el final. Cabe recordar que la fecha límite marcada por la FIFA es del próximo 1 de junio, por lo que el técnico debe comunicar la misma a lo largo de esta semana.