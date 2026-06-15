Grupo H de España en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

España afronta el Mundial 2026 en el Grupo H ante Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Este es el calendario, los equipos favoritos y las estrellas de cada selección

La Selección Española afronta el Mundial 2026 encuadrada en el Grupo H, donde se medirá a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde en una fase inicial que combina exigencia, estilos de juego muy distintos y el atractivo de varios duelos de alto nivel. Con el calendario ya definido, La Roja parte como una de las principales favoritas para liderar el grupo, aunque deberá mantener un alto nivel competitivo desde el debut para evitar complicaciones.

El grupo reúne a una potencia histórica como Uruguay, una selección en crecimiento como Arabia Saudí y un debutante mundialista como Cabo Verde, lo que añade variedad e incertidumbre a la fase inicial. Con estrellas llamadas a marcar diferencias y partidos clave que pueden decidir el liderato, el Grupo H se presenta como uno de los más interesantes para seguir la trayectoria de España en su camino en el Mundial.

Calendario

Jornada 1:

Arabia saudí – Uruguay se disputará el 16 de junio a las 00:00 en el Hard Rock Stadium de Miami

España – Cabo verde el 15 de junio a las 18:00, Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Jornada 2:

España – Arabia Saudí el 21 de junio a las 18:00, Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Uruguay - Cabo Verde el 22 de junio a las 00:00 en el Hard Rock Stadium de Miami

Jornada 3:

Cabo Verde – Arabia Saudí el 27 de junio a las 02:00 en el Houston

Uruguay – España el 27 de junio a las 02:00, Estadio Akron de Guadalajara

Equipos

El equipo H reúne cuatro selecciones con perfiles muy distintos, lo que lo convierte en uno de los grupos más interesantes de la fase inicial. España llega como una de las favoritas del torneo, mientras que Uruguay aparece como su principal rival directo. Por detrás, Arabia Saudí aporta experiencia competitiva en grandes citas y Cabo Verde debuta en un Mundial con la ilusión de dar la sorpresa.

España, afronta el torneo con una generación muy talentosa y en plena madurez competitiva. Tras sus últimos éxitos internacionales, el equipo destaca por su estilo de posesión, su solidez colectiva y la aparición de jóvenes estrellas que ya tienen peso en la élite. Es una selección que busca volver a dominar el panorama mundial con un fútbol técnico y dinámico.

Uruguay tiene siempre una selección competitiva, intensa y difícil de superar. Con una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes de primer nivel, el conjunto charrúa mantiene su identidad histórica basada en el carácter, la presión alta y la eficacia en los momentos clave. Es, sobre el papel, el rival más fuerte de España en el grupo.

Arabia Saudí selección de fútbol llega con un proyecto consolidado que ya ha demostrado capacidad para competir en Mundiales recientes. Su estilo se basa en el orden táctico, la disciplina defensiva y la rapidez al contraataque, lo que le permite incomodar a rivales más potentes si encuentran espacios.

Por último, Cabo Verde selección de fútbol disputa su primer Mundial, lo que ya supone un logro histórico. Es un equipo que combina entusiasmo, físico y una gran cohesión grupal, sin grandes nombres mediáticos pero con mucho compromiso. Su objetivo principal será competir cada partido y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

Estrellas

En España selección de fútbol, la gran estrella es Lamine Yamal, que afronta su primer Mundial con la selección absoluta a pesar de su enorme protagonismo ya en la élite del fútbol europeo. Procedente del FC Barcelona, es un extremo desequilibrante, con desborde, visión y una madurez impropia de su edad, llamado a ser uno de los grandes nombres del torneo. Junto a él, Rodri, del Manchester City, aporta equilibrio, control y liderazgo en el centro del campo, siendo el eje del juego español.

En Uruguay selección de fútbol, las principales figuras son Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, que llega como líder en el juego y el ritmo del equipo, y Darwin Núñez, delantero del Liverpool, que aporta potencia, velocidad y gol como referencia ofensiva. Ambos representan la mezcla de energía y talento que caracteriza a la Celeste.

En Arabia Saudí selección de fútbol, la referencia es Salem Al-Dawsari, futbolista del Al-Hilal, capitán y jugador más experimentado del equipo. Es un atacante con capacidad para desequilibrar y decidir partidos importantes, además de ser el líder técnico y emocional del conjunto saudí.

Por último, en Cabo Verde selección de fútbol, el jugador más destacado es Ryan Mendes, delantero del Al-Nasr, que asume el papel de líder en este histórico primer Mundial de la selección caboverdiana. Su experiencia y calidad en ataque serán claves para un equipo que debuta en la máxima competición internacional con mucha ilusión y espíritu competitivo.

Con un calendario intenso y partidos que pueden decidir el liderato desde las primeras jornadas, el grupo promete emoción hasta el final. La calidad individual de sus estrellas y el equilibrio entre estilos hacen prever una fase de grupos muy competitiva, donde cada detalle puede ser decisivo en el camino hacia los octavos de final.