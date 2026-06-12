Grupo B de Canadá en el Mundial 2026 | Calendario, partidos, equipos, favoritos y estrellas de cada selección

El grupo B, el segundo de los 12 que hay en este Mundial 2026, enfrentará a Canadá, otra de las anfitrionas, Suiza, Bosnia Herzegovina y Catar

El Mundial 2026 contará por primera vez con 48 selecciones que estarán repartidas en 12 grupos. El segundo de ellos, el grupo B, contará, al igual que el A y el C, con una de las tres anfitrionas: Canadá. La selección norteamericana tratará de meterse en los dieciseisavos de final, ya sea como primera o segunda o como una de las mejores terceras de todos los grupos. El grupo B comenzará su andadura el viernes 12 de junio a partir de las 21:00 horas con el choque entre Canadá y Bosnia a partir de las 21:00 horas y podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión Española y DAZN.

Calendarios, partidos y equipos del grupo B del Mundial: Canadá, Bosnia Herezegovina, Catar y Suiza

El calendario completo del grupo B del Mundial 2026 que componen Canadá, Bosnia Herezegovina, Catar y Suiza es el siguiente:

Jornada 1.

Jornada 2.

Jornada 3.

Favoritos del grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Suiza, Catar y Bosnia Herezegovina

El grupo B del Mundial es posiblemente uno de los más abiertos. Ninguna de las cuatro selecciones que lo integran cuentan con un papel claro de favorito. Si nos atenemos a nombres propios, la Selección de Canadá, además de por su propio papel de anfitriona, también estaría un tanto por encima del resto de integrantes del grupo al tener a futbolistas como Alphonso Davies del Bayern de Múnich, Jonathan David de la Juventus o el jugador del Villarreal, Tajon Buchanan. En el lado opuesto estaría Catar, que por primera vez en su historia se ha clasificado para un Mundial ya que en la cita de 2022 actuaba como anfitriona.

La Catar del técnico español Julen Lopetegui, cuenta con jugadores como Akram Afif de Al-Sadd pero más allá, los catarís son el combinado de menor talento individual aunque de la mano de Julen Lopetegui a buen seguro que son capaces de dar algún que otro susto. Por otro lado están Suiza, ya sin Shaqiri que tras la Eurocopa de 2022 anunció su retirada de la Selección, tendrá a jugadores del nivel de Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Breel Embolo, Manuel Akanji o Gregor Kobel. Suiza no entra en unos cuartos del Mundial desde la cita que se disputó en territorio helvético en 1954. En la selección de Bosnia Herzegovina destacan Bazdar, conocido del Real Zaragoza u otros como Edin Zeko o Kolasinac.