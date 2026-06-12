Witsel, todo un veterano en el Mundial que sueña con la épica del 2014: "Sentí inmediatamente ese ambiente"

El jugador de Bélgica vivirá a sus 37 años su cuarto Mundial y apuesta por volver a alcanzar los cuartos de final tal y como sucedió en la cita de Brasil

El Mundial 2026 está cargado de simbolismo porque podría significar el adiós a una cita de este tipo de jugadores veteranos como Modric, Cristiano Ronaldo o Leo Messi que posiblemente estén ante su 'ultimo baile'. Otro de los jugadores que podría estar viviendo en la cita de Estados Unidos, México y Canadá es Axel Witsel. El actual jugador del Girona y que posiblemente cambie de aires el próximo curso, vive con Bélgica su cuarta cita mundialista.

Bélgica, con Witsel como uno de sus pesos pesados, debutará el próximo 15 de junio ante la Egipto de Salah. Witsel apostó este viernes por una nueva generación de jugadores de Bélgica que le dan muy buenas sensaciones y que sueñan con regresar a la cota de 2014 cuando llegaron a cuartos de final.

Witsel se 'compara' con Cristiano Ronaldo, Messi y Modric

Witsel comentó que anunciar que dejaba la Selección de Bélgica tiempo atrás fue un "error" y apostó porque dejaría el combinado belga "cuando deje de jugar al fútbol". Witsel anunció también que valora otras ofertas para salir del Girona tal y como nos hemos hecho eco en ESTADIO Deportivo. Witsel se mostró orgulloso de vivir su cuarto Mundial y habló de cómo figuras del nivel de Leo Messi, Modric o Cristiano Ronaldo están en su sexta cita mundialista: "Estoy muy orgulloso de jugar mi cuarto Mundial. Messi, Modric y Ronaldo están en seis y yo en cuatro. Es algo de lo que estar súper orgulloso".

Bélgica, en busca del nivel de 2014 en el Mundial 2026

Witsel sabe que a sus 37 años, el técnico Rudi García podría prescindir de él en el once titular de Bélgica, pero el centrocampista deja un ego que nunca ha tenido para pensar en el bien del conjunto: "Estoy aquí para cuando el entrenador me necesite. Estoy preparado y disponible". Witsel también quiso hacer especial mención al buen ambiente que existe en la concentración y que le recuerda a la cita de 2014 cuando el combinado belga llegó a cuartos de final donde la eliminó Argentina: "El ambiente es mucho mejor que en Catar (hubo varios conflictos y polémicas entonces entre jugadores de la selección belga). Me recuerda a 2014. Tenemos una nueva generación mientras persiste la antigua. Desde que volví al grupo, sentí inmediatamente ese ambiente. Hay mucha intensidad en el entrenamiento".

Por último, Witsel comentó la adaptación que está tratando de llevar a cabo Bélgica ante el rival más duro que pueden tener todas las selecciones y que no es otro que las altas temperaturas y los importantes niveles de Humedad. Comentó Witsel que usan la sauna y el jacuzzi para adaptarse a estas temperaturas: "Pasamos 20 o 25 minutos en la sauna o en el jacuzzi, que tiene más o menos 40 grados. Es una manera de intentar adaptar tu cuerpo al calor. Pero el calor no me molesta".