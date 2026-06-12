Axel Witsel quiere salir del Girona y ya busca nuevo equipo en La Liga

El centrocampista belga ya está preparado para pelear con su selección en el Mundial 2026 pero muestra públicamente su deseo de salir del Girona y hace una petición al aire para que algún club de La Liga piense en su fichaje

El Mundial de 2026 ya ha comenzado y poco a poco irán debutando todos y cada uno de los 48 países participantes, en la que es la edición más grande de la historia de esta competición. En el Grupo G se encuentra Bélgica, que hasta el lunes 15 no tendrá su estreno en este torneo. Y mientras se preparan para esta importante cita, futbolistas como Axel Witsel no descuidan su carrera de clubes, buscando ya nuevo equipo tras el descenso del Girona.

El ex jugador del Atlético Madrid ha sido una de las grandes piezas del Girona, pero ahora el belga confiesa que va a abandonar el equipo tras su descenso a la Liga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español. Aunque eso sí, para ello tiene que tener ofertas, y tras estas declaraciones seguro que múltiples clubes de La Liga se frotan las manos.

Axel Witsel ya busca equipos de la Liga para salir del Girona

El jugador del Girona lo tiene claro. "No. No lo creo" responde cuando le preguntan si va a seguir en el club catalán la próxima temporada. Un deseo que va a ser fácil de cumplir ya que no tiene contrato, simplemente necesita llegar a un acuerdo con algún equipo al que le interese, y al que llegaría como agente libre.

"Ha sido una temporada con un poco sentimientos encontrados. Por un lado, colectivamente fue una decepción pero individualmente tuve muchos minutos de juego" ha explicado el pivote en una rueda de prensa en el Mundial 2026, su gran objetivo ahora mismo. "He jugado muchos partidos de primer nivel y esa es una de las razones por las que estoy aquí " añadió, teniendo claro que a pesar del descenso del equipo, su rendimiento ha sido bueno. Por ello, busca un nuevo equipo dónde ser decisivo. Y como preferencia busca clubes de La Liga.

"Todavía quiero jugar. Veremos dónde el año que viene. Estaría bien quedarme en la Liga" confiesa Witsel, a la espera de una llamada que le interese. Sin embargo, si con esta petición no consigue llamar la atención de algún equipo de la máxima categoría del fútbol español, tendrá que poner rumbo a otro país, su prioridad es competir. "Estoy abierto a varias ofertas. Ya veremos. A mi edad, con 37 años, tampoco puedes cerrarte a un destino" concluye.

Axel Witsel descarta volver a la liga belga, quiere quedarse en España

El centrocampista pone un matiz a estas palabras. No se cierra a ningún destino salvo a volver a la liga belga. "Cuando hablo de Bélgica sabemos muy bien de lo que hablamos. Sólo hablamos del Standard. Por eso dije 'no' enseguida" ha explicado en rueda de prensa, dejando claro que quiere seguir siendo competitivo y demostrarlo en ligas potentes a nivel internacional.