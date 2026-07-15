Mendilibar encuentra en La Liga un nuevo refuerzo para el Olympiacos

El ex técnico del Sevilla tiene una nueva aventura como líder de los banquillos, esta vez en el Olympiakos, y ya cierra el fichaje de un futbolista del Girona mientras pegunta a su antiguo equipo por la situación de Oso

José Luis Mendilibar puso rumbo a la liga de Grecia tras su destitución como entrenador del Sevilla. El técnico español llegó al Olympiakos y conquistó la Conference League el mismo año en el que ocupó el cargo, en 2024, y logró el primer título europeo del club. Ahora, busca seguir construyendo un equipo cada vez más fuertes y para ello se fija en jugadores de La Liga, de hecho, incluso quiere arrebatarle un jugador a su antiguo equipo.

Por lo pronto, los traspasos que ha completado ya son los de Pablo Maffeo y ahora el de Joel Roca, quién también se va del Girona después del descenso a la Segunda división del fútbol español. Aún así, Mendilibar también pregunta por la posibilidad de fichar a Oso, aunque este traspaso es más complicado de completar.

El Olympiakos cierra el fichaje de Joel Roca y debilita aún más el Girona

El Girona está viviendo una espantada de sus jugadores tras su descenso a la Segunda división. Esta vez es la delantera la que queda debilitada, después de la marcha de Joel Roca, que va a poner rumbo al equipo de Mendilibar, aunque aún falta que la operación se haga oficial. El joven extremo de 21 años necesita seguir progresando en su carrera en el fútbol y ha apostado por el Olympiakos para ello.

El club griego ya había preguntado por Roca hace tiempo, pero hasta ahora no han podido conseguir su traspaso. El interés del jugador ha sido fundamental y en los próximos días abandonará Montilivi para poner rumbo a Grecia, dónde será un jugador clave para Mendilibar durante muchos años, ya que su contrato será por varias temporadas.

Joel Roca se une a Maffeo como fichajes del Olympiakos desde La Liga

Este nuevo fichaje del equipo griego incorpora a otro jugador de La Liga, como ya hicieron hace semanas con Pablo Maffeo. El Olympiakos ha aprovechado los descensos de Mallorca y Girona para llevarse a alguno de sus jugadores con precios mucho más reducidos que si siguieran militando en la Primera división. La llegada de Joel Roca se cierra por 7 millones, dejando una buena cuantía económica a un Girona que no para de perder a sus jugadores.

Mendilibar pregunta por la situación de Oso como fichaje personal

Además de estos fichajes ya completados, pescando en La Liga varios refuerzos, Mendilibar tiene una petición especial, que no es otra que el fichaje de Oso. El que fuera entrenador del Sevilla ha pedido a su lateral izquierdo, que se puede desplazar bien por la banda, como uno de los refuerzos principales. Sin embargo, la operación no es tan sencilla ya que es el Nottingham Forest el que va en carrera por hacerse con los servicios del jugrador hispano-argentino, aunque la oferta de 10 millones no les convence y abre una puerta para el Olympiakos.