La Fiorentina ficha a una joya de La Fábrica y el Real Madrid se asegura otro negocio millonario

El club italiano cierra el traspaso de Víctor Valdepeñas, una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid, y el equipo blanco vuelve a ingresar millones gracias a sus jóvenes talentos, algo que se ha convertido en su mejor negocio en este mercado de fichajes

El Real Madrid aún tiene mucha tela que cortar en el mercado de fichaje. A la espera de algún último refuerzo para el primer equipo, el club madrileño está sacando muchísimo provecho de sus ventas, especialmente gracias a los jóvenes talentos de su cantera. Ahora es la Fiorentina la que se hace con otra de las joyas de La Fábrica, concretamente con Víctor Valdepeñas.

El defensa es uno de los nombres más destacados del Real Madrid Castilla, que ya ha tenido su debut en el primero equipo y ha captado la atención a nivel internacional. Ahora se despide de España y pone rumbo a la Serie A después de que la Fiorentina haya llegado a un acuerdo por su fichaje, volviendo a dejar millones al club que dirige Florentino Pérez, que en este mercado de fichajes está haciendo muy buena caja gracias a su cantera.

La Fiorentina paga 8 millones por Víctor Valdepeñas y cierra un nuevo traspaso para el Real Madrid

El joven defensa de 19 años va a dar un salto de nivel al fichar por la Fiorentina, compitiendo en la máxima categoría de una de las grandes ligas, aunque es cierto que el rendimiento de su próximo equipo el pasado curso fue de tabla media-baja. Como parte de los refuerzos para mejorar la plantilla, el equipo que dirigirá Fabio Grosso ahora ata a una de las joyas de la cantera del Real Madrid.

Valdepeñas ha estado en varias convocatorias del primer equipo tras una plaga de lesiones, pero en el Castilla ha sido una pieza clave en la defensa. Ahora, tras alcanzar un acuerdo por 8 millones, deja la camiseta blanca a un lado para defender los colores de la Fiorentina, además de dejar otro negocio redondo para el club blanco.

El Real Madrid sigue llenándose los bolsillos gracias a la cantera: 134,5 millones en la caja

El equipo madrileño vuelve a sumar una importante cifra económica gracias a sus ventas, economizando a la perfección las categorías inferiores. En este mercado de fichajes ya han ingresado 134,5 millones de euros gracias a todas las salidas que han resuelgo con jugadores de la cantera. El primero de ellos fue Nico Paz, por el que han recibido 60 millones de euros tras su venta al Como. También ha sido clave la salida de Víctor Muñoz al Liverpool, que les ha dejado 25,5 millones.

Estas han sido las más destacadas pero no las únicas. También han sumado por la marcha de Mario Gila al Milan, logrando 15 millones de euros por los derechos que aún mantienen sobre el jugador, el traspaso de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, que se ha cerrado por 12,5 millones, el de Mario Martín al Getafe, que les ha dejado 3,5 millones, y hasta el fichaje de Fran García por el Betis, quién pasó por las categorías inferiores y ahora se va a la Heliópolis por 4 millones.