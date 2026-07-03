El Milan ata a Mario Gila y deja otra lluvia de millones en el Real Madrid

El siete veces campeón de Champions prepara el anuncio del fichaje del central español, una operación que dejará grandes beneficios económicos para el Real Madrid

El Mundial 2026 es la competición que más llama la atención en el fútbol en estos momentos, pero los clubes saben que pueden aprovechar y así moverse rápido en el mercado de fichajes. Ejemplo de ello es la Premier League o la Serie A, en este caso es el Milan, que 'roba' a un rival directo uno de sus jugadores más potentes. Se trata de Mario Gila, que además va a dejar grandes beneficios económicos al Real Madrid.

El defensa de 25 años dio un salto de calidad gracias a su fichaje por el Lazio, saliendo de las divisiones menores de España en 2022 para poner rumbo a un equipo destacado de la liga italiana. El canterano del club blanco se ha convertido en titular indiscutible en el conjunto 'biancocelesti', por lo que ha llamado la atención del AC Milan, rival directo que ya tiene atado su fichaje, con un anuncio inminente sobre su traspaso. Además, el equipo español vuelve a hacer caja.

El Milan cierra el fichaje de Mario Gila y debilita al Lazio, rival directo en la Serie A

El club italiano está a un paso de hacer oficial el fichaje de Mario Gila para su próxima temporada, como ya adelanta la prensa italiana. El central español se ha convertido en un seguro en defensa para el Lazio. Sin embargo, después de cuatro años vistiendo la 'biancocelesti', ahora vestirá la camiseta del conjunto 'rossonero', dando un paso más y compitiendo en Europa.

Este traspaso ha sido posible gracias a 25 millones de euros más 5 en variables, que es la cifra económica que va a sumar el Lazio por darle a la competencia a un jugador que 'han formado' ellos en el máximo nivel profesional. Un traspaso que también deja millones al Real Madrid, que no deja de explorar su cantera.

El Real Madrid vuelve a ingresar millones en este mercado de fichajes gracias a la cantera

El traspaso de Mario Gila del Lazio al Milan va a suponer un gran beneficio económico para el Real Madrid. El club blanco mantiene el 50% de los derechos del jugador, por lo que como ya han hecho con varios movimientos en este mercado de fichaje. En el caso de Mario Gila, el equipo que dirige Florentino Pérez se embolsará 15 millones gracias a este movimiento.

Un método que ya se ha vuelto una garantía económica para el Madrid, que saca mucho beneficio de su cantera. También se ha llevado grandes importes por el fichaje de Víctor Muñoz por el Liverpool y el Álvaro Rodríguez, que pasa del Elche al Bournemouth.