Fin al conflicto entre Depay y Corinthians: el neerlandés renueva hasta 2028

El delantero firma por dos temporadas, reestructura la deuda pendiente del club y queda disponible para jugar los octavos de la Copa Libertadores ante Rosario Central tras semanas de polémicas y declaraciones cruzadas

Memphis Depay seguirá jugando en Brasil. El Corinthians anunció la renovación del atacante de 32 años hasta julio de 2028, cerrando unas negociaciones que llegaron a romperse por el elevado coste de la operación y la delicada situación financiera de la entidad.

El acuerdo ha exigido concesiones económicas del neerlandés, una nueva fórmula para pagar la deuda pendiente y el respaldo político de los órganos internos del club. Memphis ya figura inscrito en la Confederación Brasileña de Fútbol y puede reaparecer el jueves ante Rosario Central.

Osmar Stabile y Memphis Depay cierran el enfrentamiento con el Corinthians

La continuidad del delantero parecía descartada apenas una semana antes del anuncio. El presidente Osmar Stabile comunicó que el Corinthians no podía asumir las condiciones trabajadas para extender el contrato por razones de sostenibilidad económica. Memphis respondió acusando al club de incumplir un acuerdo que consideraba cerrado y anunció que defendería sus intereses.

La ruptura provocó una fuerte reacción entre los aficionados y abrió una división interna. Stabile denunció amenazas y la difusión de datos personales, mientras distintos sectores de la institución presionaban para recuperar la negociación. Fernando Diniz tampoco ocultó que deseaba seguir contando con el futbolista más determinante de su plantilla.

El escenario cambió después de que Memphis aceptara reducir sus condiciones y renunciara a varias cláusulas. El delantero superó los reconocimientos médicos, regresó al CT Joaquim Grava y terminó firmando un vínculo de dos temporadas. La renovación oficial pone fin a un contrato anterior que había expirado el 31 de julio.

"Estoy muy, muy feliz. No veo la hora de volver al trabajo", afirmó el jugador en Corinthians TV. Memphis agradeció la intervención de todas las partes y destacó la dimensión social de un club cuya afición desempeñó un papel importante durante el conflicto.

Memphis reduce sus ingresos y el Corinthians reestructura una deuda millonaria

Las cantidades oficiales no han sido publicadas íntegramente por la entidad, pero las estimaciones de la prensa brasileña sitúan el coste global del nuevo acuerdo entre 120 y 136 millones de reales, unos 22 millones de euros, dependiendo de los conceptos incluidos. Esa cifra incorpora salario, derechos de imagen, acciones comerciales y la deuda acumulada durante el contrato anterior.

Memphis percibirá alrededor de 54 millones de reales netos durante las dos temporadas. El coste bruto para el Corinthians se aproximaría a los 79 millones. El neerlandés también aceptó reducir a la mitad la partida vinculada al marketing, que pasó de 15,4 a 7,7 millones de reales.

Otra de sus concesiones fue la retirada de una ayuda de coste mensual de 250.000 reales, valorada en unos seis millones durante todo el vínculo. En conjunto, los cambios suponen una renuncia cercana a los 13,7 millones de reales respecto a las condiciones reclamadas inicialmente.

El punto más delicado era la deuda del Corinthians con el futbolista por primas y cantidades impagadas. Con intereses y penalizaciones, la obligación podía alcanzar los 77 millones de reales. Memphis aceptó congelarla en aproximadamente 42 millones y dividirla en cuatro pagos semestrales entre febrero de 2027 y julio de 2028.

El Consejo del Corinthians desempata la renovación de Memphis Depay

La operación también necesitó superar la resistencia interna. El Consejo de Orientación del Corinthians analizó las condiciones económicas y terminó con seis votos favorables y seis contrarios. Miguel Marques, presidente del organismo, rompió el empate y recomendó aprobar el contrato.

El nuevo acuerdo es aproximadamente 70 millones de reales inferior a la propuesta inicialmente rechazada, que podía alcanzar los 190 millones. El presidente Osmar Stabile consiguió rebajar el impacto, aunque la continuidad del atacante sigue representando una de las mayores inversiones salariales del fútbol brasileño.

Corinthians asume así un riesgo calculado: prolonga el contrato de su principal figura hasta los 34 años y preserva un activo deportivo capaz de elevar el rendimiento y los ingresos comerciales, pero deberá cumplir simultáneamente con el salario, la deuda aplazada y el resto de obligaciones del primer equipo.

Fernando Diniz recupera a Memphis para la Libertadores ante Rosario Central

La renovación tiene una consecuencia deportiva inmediata. El nuevo contrato ya aparece registrado en el Boletín Informativo Diario de la Confederación Brasileña, por lo que Memphis puede ser convocado para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Corinthians recibirá el jueves 20 de agosto al Rosario Central en la Neo Química Arena después del empate sin goles registrado en Argentina. El conjunto de Fernando Diniz necesita ganar para acceder a los cuartos de final, y la recuperación de su dorsal 10 amplía las alternativas ofensivas en el encuentro más importante del verano.

Memphis acumula 79 partidos, 20 goles y 15 asistencias desde su llegada en septiembre de 2024. También ha participado en las conquistas del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil de 2025, además de la Supercopa brasileña de 2026.

Su último encuentro con el Corinthians fue la derrota ante Platense del 27 de mayo, antes de incorporarse a Países Bajos para disputar el Mundial. Casi tres meses después, el Rosario Central puede marcar su regreso. La renovación ya está firmada; el primer examen del nuevo contrato llegará sobre el césped de la Neo Química Arena.