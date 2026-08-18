Aparece el cadáver de un hombre en el estadio del Charlton Athletic

El fallecido, de 33 años, fue localizado en The Valley este martes y los agentes estudian si cayó desde una altura mientras el club coopera con las autoridades

La Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación después de que un hombre de 33 años fuera encontrado sin vida este martes en The Valley, estadio del Charlton Athletic. Los agentes y el servicio de ambulancias acudieron al recinto alrededor de las 11.15 horas.

El fallecido fue declarado muerto en el lugar y su familia ya ha sido informada. Los investigadores contemplan la posibilidad de que hubiese caído desde una altura, aunque todavía no se han establecido oficialmente las circunstancias ni la causa de la muerte.

El Charlton Athletic coopera con la Policía Metropolitana en la investigación

El Charlton confirmó el hallazgo mediante un comunicado oficial publicado durante la tarde del 18 de agosto. La entidad explicó que la persona fue localizada el martes por la mañana y que se encuentra colaborando con todas las diligencias solicitadas por las autoridades.

La Policía Metropolitana acudió a The Valley, situado en Floyd Road, después de recibir un aviso relacionado con el bienestar de una persona. Los servicios de emergencia encontraron a un hombre de 33 años, pero no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el propio estadio.

La muerte está siendo tratada como "inesperada". Una de las hipótesis investigadas es una posible caída desde una zona elevada del recinto. El comunicado del Charlton sitúa el incidente durante la madrugada del lunes, aunque el hallazgo y la intervención policial se produjeron el martes.

El Charlton traslada a Sparrows Lane su partido contra el Bolton Wanderers

La actividad programada en The Valley sufrió una modificación durante la misma jornada. El encuentro entre los equipos sub-21 del Charlton y el Bolton Wanderers, previsto para este martes en el estadio, fue trasladado a la ciudad deportiva de Sparrows Lane.

El club anunció inicialmente el cambio por "circunstancias imprevistas", sin ofrecer más detalles. El partido pudo celebrarse a las 14.00 horas y terminó con victoria del Bolton por 0-1 gracias a un gol de Toby Ritchie.

No se han comunicado nuevas restricciones sobre el funcionamiento de The Valley ni modificaciones en el calendario del primer equipo. El siguiente encuentro del Charlton se disputará fuera de casa, por lo que la policía dispone de varios días para avanzar en sus actuaciones sin la celebración inmediata de otro partido profesional en el recinto.

El Charlton Athletic había debutado hace poco en la Championship

El estadio acogió el sábado 15 de agosto el debut del Charlton en la Championship 2026/27. Más de 21.000 espectadores presenciaron la victoria por 2-1 contra el Derby County, conseguida después de remontar el gol inicial de Sammie Szmodics con tantos de Lloyd Jones y Tyreece Campbell.

Por el momento no se ha establecido ninguna relación entre aquel encuentro y la muerte investigada. La información difundida por el club sitúa el incidente en una fecha posterior al partido, mientras que la policía continúa recopilando imágenes, testimonios y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo sucedido.

The Valley se encuentra en el sureste de Londres, tiene capacidad para aproximadamente 27.000 espectadores y es la casa histórica del Charlton Athletic desde 1919, salvo dos periodos en los que el equipo tuvo que abandonar temporalmente el recinto.

Charlton Athletic pide información y protege la identidad del fallecido

El club ha expresado sus condolencias a la familia, los amigos y los allegados del hombre, cuya identidad no ha sido difundida. También ha agradecido la actuación de sus trabajadores durante una situación que definió como especialmente difícil y angustiosa.

La entidad ha subrayado que no existe ninguna insinuación de actuación irregular por su parte. Por el momento se desconocen más detalles mientras la policía londinesa continúa con sus pertinentes investigaciones.