Musiala se desploma por segunda vez y revela un diagnóstico neurológico

El jugador del Bayern sufrió otro episodio sin contacto ante el Heidenheim, tres días después del susto frente al Leipzig, y asegura que puede seguir compitiendo bajo supervisión médica

Jamal Musiala volvió a desplomarse este martes durante el amistoso entre el Bayern de Múnich y el Heidenheim. El internacional alemán perdió la estabilidad sin recibir ningún golpe y necesitó atención inmediata, apenas tres días después de sufrir un episodio similar frente al RB Leipzig.

Horas más tarde, el futbolista de 23 años reveló que padece ausencias neurológicas breves provocadas por una disfunción. Musiala asegura que se trata de un problema temporal y tratable, aunque su disponibilidad para la Supercopa contra el Borussia Dortmund queda pendiente de nuevas valoraciones.

Jamal Musiala cae ante el Heidenheim tres días después del Leipzig

El segundo episodio se produjo durante la victoria del Bayern por 4-2 frente al Heidenheim. Musiala había comenzado el encuentro en el banquillo y llevaba pocos minutos sobre el césped cuando empezó a tambalearse. Cayó sin que mediara contacto con un adversario y los servicios médicos entraron rápidamente para atenderlo.

Sus compañeros y los jugadores del Heidenheim formaron un círculo a su alrededor para impedir que las cámaras captasen el tratamiento. Después de varios minutos, el atacante consiguió incorporarse con ayuda y abandonó el terreno de juego. Fue conducido directamente al vestuario para someterse a una primera evaluación.

La escena resultó especialmente alarmante porque reproducía lo sucedido el sábado 15 de agosto durante la Telekom Cup. Musiala había entrado en la segunda parte ante el Leipzig y acababa de marcar el definitivo 3-1 cuando comenzó a mostrarse desorientado. Ismael Saibari detectó que perdía el equilibrio y logró sujetarlo antes de que golpeara violentamente contra el césped.

En aquella ocasión se apuntó inicialmente al intenso calor como desencadenante. El partido se disputó con temperaturas superiores a los 30 grados y el jugador presentó mareos y problemas circulatorios. Musiala pudo levantarse después de recibir asistencia, mientras uno de los sanitarios realizó un gesto tranquilizador hacia el banquillo.

Musiala revela unas ausencias neurológicas temporales y tratables

Ante la preocupación generada, Jamal Musiala explicó en sus redes sociales que los médicos le han diagnosticado "ausencias neurológicas breves y tratables" derivadas de una disfunción neurológica. El alemán quiso tranquilizar a los aficionados: "Me encuentro bien» y no existe, de acuerdo con su mensaje, «ningún riesgo adicional" para su salud.

El futbolista señaló que se encuentra bajo el seguimiento de especialistas y que tanto su vida cotidiana como la práctica deportiva forman parte del proceso de recuperación. También sostuvo que puede continuar jugando al fútbol con el visto bueno de los médicos que están supervisando su evolución.

Su mensaje ofrece tranquilidad sobre el pronóstico, pero no equivale automáticamente a una confirmación para el próximo encuentro. La participación en entrenamientos y partidos deberá ajustarse a las indicaciones de los especialistas, especialmente después de que los dos episodios se produjeran durante esfuerzos competitivos.

Max Eberl y el Bayern conocían el problema antes del segundo episodio

La decisión de alinear a Musiala frente al Heidenheim generó preguntas inevitables. Tres días antes se había desplomado ante el Leipzig y, aunque las primeras exploraciones permitieron rebajar la alarma, el Bayern ya disponía de información sobre su estado.

Max Eberl confirmó después del segundo incidente que el club estaba al corriente. "Sabíamos y sabemos lo que ocurre", aseguró el director deportivo, quien evitó ofrecer detalles y adelantó que sería el propio jugador quien explicaría su situación. La posterior comunicación de Musiala confirmó la existencia de un diagnóstico anterior al amistoso.

Musiala arrastra además un largo historial reciente de lesiones, aunque no se ha establecido ninguna relación entre aquellas lesiones y el actual problema neurológico. En julio de 2025 sufrió una fractura de peroné y una grave lesión en el tobillo durante el Mundial de Clubes, tras chocar con Gianluigi Donnarumma en el encuentro ante el Paris Saint-Germain.

Permaneció más de seis meses alejado de la competición, regresó en enero y volvió a padecer molestias en la misma articulación. Durante el verano se sometió a una intervención para retirar una placa metálica del pie izquierdo y trabajó de manera individual durante parte de la pretemporada.

El Borussia Dortmund espera a un Bayern pendiente de Jamal Musiala

El siguiente compromiso del Bayern será la Supercopa Franz Beckenbauer contra el Borussia Dortmund, programada para el sábado 22 de agosto. Restan cuatro días y el club no ha confirmado si Musiala podrá entrenarse con normalidad ni si entrará en la convocatoria de Vincent Kompany.

El Bayern deberá decidir su participación a partir de las evaluaciones médicas, no de la importancia del título ni de la cercanía del inicio de la Bundesliga. La primera señal llegará en los entrenamientos previos al duelo ante el Borussia Dortmund y, después, en la convocatoria para la Supercopa.