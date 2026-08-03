El Napoli amenaza al Schalke tras frustrarse la cesión de Jesper Lindstrøm

El club italiano sostiene que aceptó la última versión del contrato, pero la entidad alemana retiró su interés tras las lesiones de Gosens y Ljubičić, pudiendo emprender acciones legales

El SSC Napoli ha abierto la puerta a emprender acciones legales contra el Schalke 04 después de que el club alemán cancelara este lunes la cesión de Jesper Lindstrøm. El danés ya había viajado a Gelsenkirchen y superado el reconocimiento médico para incorporarse al recién ascendido a la Bundesliga.

La operación contemplaba un préstamo sin coste y una opción de compra de cinco millones de euros, susceptible de convertirse en obligatoria si se cumplían determinadas condiciones. Las discrepancias contractuales y el cambio de prioridades provocado por dos lesiones terminaron rompiendo un acuerdo que parecía cerrado.

Napoli, Schalke y Lindstrøm pasan del acuerdo a una amenaza legal

La incorporación había alcanzado un punto que normalmente precede al anuncio oficial. Lindstrøm se encontraba en Alemania, tenía un acuerdo sobre sus condiciones personales y había completado las pruebas médicas. Solamente faltaba que los clubes firmaran los documentos definitivos.

La situación cambió durante la última revisión del contrato. Desde Alemania se responsabilizó inicialmente al Napoli de modificar algunos aspectos pactados verbalmente, especialmente los relacionados con la fórmula que permitiría convertir la cesión en un traspaso permanente.

El Napoli respondió con un comunicado oficial en el que rechazó esa interpretación y trasladó la responsabilidad al Schalke. La entidad presidida por Aurelio de Laurentiis cerró su explicación con una advertencia: "Se reserva todas las acciones ante las autoridades competentes destinadas a proteger sus derechos".

Un choque entre Napoli y Schalke producido en cuestión de horas

El Napoli acompañó su postura con una cronología extremadamente precisa. Durante el domingo, las dos entidades intercambiaron documentación sobre las condiciones generales del contrato sin discutir las cantidades económicas ni los métodos de pago.

A las 13.00 horas del lunes, el Schalke comunicó que varias cláusulas propuestas no resultaban aceptables. La entidad alemana también explicó que las lesiones sufridas por dos jugadores durante el fin de semana habían modificado sus necesidades deportivas y, por tanto, su estrategia para las últimas semanas del mercado.

La respuesta llegó apenas 22 minutos después. El Napoli defendió que los cambios realizados eran detalles sobre la estructura del acuerdo, pero se mostró dispuesto a aceptar íntegramente la versión del contrato enviada por el Schalke para salvar la operación.

No fue suficiente. A las 17.32, más de cuatro horas después, el club de Gelsenkirchen confirmó que ya no quería incorporar a Lindstrøm debido a sus nuevas prioridades para completar la plantilla. Esa última comunicación es la que el Napoli utiliza para sostener que el fichaje no se cayó por razones económicas ni por su negativa a modificar el documento.

Robin Gosens y Dejan Ljubičić cambian las prioridades del Schalke

Los dos contratiempos se produjeron en el amistoso que el Schalke ganó por 0-5 al Hessen Kassel. Robin Gosens tuvo que abandonar el terreno de juego durante los primeros minutos después de sufrir un problema en el muslo, mientras que Dejan Ljubičić se retiró en la segunda parte.

Gosens permanecerá varias semanas de baja y se perderá una parte importante de la pretemporada. El percance de Ljubičić, localizado en el gemelo, presenta inicialmente menor gravedad, aunque también lo ha obligado a detener los entrenamientos.

Las lesiones no afectan exactamente a la misma posición de Lindstrøm, pero sí obligan al Schalke a redistribuir un presupuesto limitado. El recién ascendido necesita reforzar varias zonas antes de su estreno en la Copa alemana, previsto para el 24 de agosto, y del comienzo de la Bundesliga contra el Augsburgo seis días más tarde.

La trayectoria Lindstrøm: Eintracht, Napoli, Everton y Wolfsburgo

Lindstrøm llegó a Italia después de ofrecer su mejor versión en el Eintracht Frankfurt. Disputó 80 partidos, marcó 14 goles y formó parte del equipo que conquistó la Europa League en 2022. Durante su primera campaña fue elegido mejor debutante de la Bundesliga.

Su rendimiento desapareció después del traspaso. El danés participó en 29 encuentros con el Napoli durante la temporada 2023/24, pero no marcó ningún gol. El Everton intentó recuperarlo mediante una cesión con una opción de compra superior a los 20 millones, aunque tampoco la ejecutó después de otro curso sin ver portería.

La última oportunidad llegó en el Wolfsburg. Una campaña condicionada por los problemas físicos lo dejó en 13 apariciones, cuatro titularidades y apenas 374 minutos de Bundesliga. No consiguió goles ni asistencias y se perdió alrededor de 20 encuentros por lesión.

En tres temporadas ha jugado para cuatro equipos diferentes sin marcar en competiciones oficiales. Una caída especialmente llamativa para un futbolista internacional con Dinamarca que, antes de cumplir los 23 años, ya había ganado una liga danesa y una Europa League.

Napoli pierde cinco millones y reactiva el mercado de Lindstrøm

El fracaso de la operación impide al Napoli desprenderse de su salario y recuperar, al menos, una pequeña parte de la inversión realizada. Los cinco millones de la opción no estaban garantizados, pero habrían permitido cerrar una etapa que se ha prolongado durante dos cesiones sin éxito.

El Schalke deberá buscar un perfil distinto mientras reordena sus necesidades tras las lesiones de Gosens y Ljubičić. Lindstrøm, por su parte, vuelve al punto de partida con menos de un mes para encontrar un equipo que le ofrezca minutos.