Karius firma su venganza definitiva: del drama eterno de la Champions de 2018 a héroe del ascenso del Schalke

El portero alemán ha logrado el ascenso a la Bundesliga con el Schalke 04, con una temporada a muy buen nivel y dejando atrás diferentes malos momentos que ha vivido en su carrera, como la final de la Copa de Europa de 2018 frente al Real Madrid en Kiev

En la memoria de Karius siempre quedará guardado el duro momento que vivió con el Liverpool en la final de la Champions League de 2018 ante el Real Madrid, con dos errores suyos que le costó el título a los ingleses. Sin embargo, el fútbol le ha dado otra oportunidad al alemán, logrando el ascenso a la Bundesliga con el Schalke 04.

Tras la victoria ayer sábado ante el Fortuna Dusseldorf, Loris Karius se proclamó campeón con el Schalke 04 de la segunda liga de Alemania, a falta de dos jornadas para el final de la temporada. Un año y medio después de llegar al equipo dirigido por Miron Muslić, el exportero del Liverpool vuelve a tocar plata tras varias campañas de dificultad.

Karius impulsa el regreso del Schalke 04 a la Bundesliga: 12 porterías a cero

Loris Karius ha sido clave en el ascenso del Schalke 04. El meta de 32 años ha firmado 12 porterías a cero, dejando el mejor dato de la segunda liga de la Bundeliga. La victoria en el día de ayer ante el Fortuna Dusseldorf fue una prueba de la solidez defensiva del conjunto de Miron Muslić. Solo concedieron dos remates a puerta y seis en total, además de defender tan solo un saque de esquina.

De esta manera, el gol de Karaman fue la primera piedra en el camino de la victoria y de sentenciar el ascenso del Schalke 04 a la Bundesliga. Pese a no ser el equipo más goleador del campeonato, los de Miron Muslić han registrado 49 tantos y han recibido un total de 28, a falta de dos jornadas para el final. Esto les ha hecho sumar hasta 67 puntos, nueve más que el Paderborn, que va segundo en la clasificación.

Karius rompe sus miedos y vuelve a brillar: "No sabía si alguien volvería a confiar en mí"

Sin embargo, no han sido años fáciles para Karius. En 2024, tras dejar el Newcastle, estuvo seis meses sin equipo, por lo que su retirada del fútbol estaba sobre la mesa, así como su rendimiento al mejor nivel: "Tenía dudas sobre mi rendimiento, porque hay cosas que uno no puede cambiar. Por supuesto que dudaba de si tendría otra oportunidad de jugar a este nivel, de si volvería a funcionar", afirmó el portero alemán.

Tras ello, Loris Karius llegó a un acuerdo para firmar por dos temporadas por el Schalke 04. Pese a haber tenido poco protagonismo la campaña pasada, habiendo jugado tan solo cuatro encuentros, la 2025/2026 le ha servido para dar un paso claramente hacia delante: "Estaba bastante seguro de que podía conseguir el resultado, pero la pregunta principal era si tendría otra oportunidad o no, si alguien volvería a confiar en mí".

Del sufrimiento a la Bundesliga: Karius encuentra fuerza en su familia y en la fe de su entrenador

El apoyo de su entrenador, Miron Muslić, fue clave. El técnico del Schalke 04 se deshizo en elogios con Karius hace unos meses, dado su gran rendimiento. Además, el cariño de su familia también fue determinante, como fue el caso concreto de Diletta Leotta, su pareja. Un mensaje en sus redes sociales dio fuerzas a un portero que ha vuelto a tocar la gloria.

Dileta Leotta publicó el siguiente texto: "Tus victorias no solo aparecen en el campo, sino también en el corazón, por la forma en que luchas, por la forma en que te levantas y regresas. Estamos orgullosos de ti, ahora y todos los días. Tus fans más grandes están aquí. Te amamos, Papi". Tras ello, Karius vuelve a la Bundesliga y al principal foco del fútbol tras varios años de sufrimiento.

Del infierno de Kiev al cielo de la Bundesliga: la redención de Karius

Karius deja atrás temporadas y momentos de gran dificultad como el vivido en la final de la Champions League de 2018 ante el Real Madrid. Dos errores suyos provocaron los goles de Karim Benzema y Gareth Bale, para que los de Zinedine Zidane, en aquella época, se proclamaran campeones de la Copa de Europa. Sus fallos provocaron una lluvia de críticas, ya que fueron determinante para el tropiezo del Liverpool en el partido de Kiev.

No obstante, tras dos temporadas en el Besiktas, otra en el Unión Berlín y Newcastle y las dos hasta el momento en el Schalke 04, Karius ha vuelto a sonreir en el fútbol con un ascenso por todo lo alto a la Bundesliga.