Inter de Milán, Pisa y Verona se juegan todo: el título y dos descensos pueden decidirse ya en la Serie A

La jornada 35 puede dejar sentenciado el ‘Scudetto’ para los nerazurri y confirmar dos descensos a Serie B en un fin de semana decisivo en Italia

Pisa e Inter de Milán se juegan el descenso y título en la Serie APisa SC / Inter Milan

La Serie A entra en su momento más crítico. A falta de cuatro jornadas, el Inter de Milán tiene en su mano proclamarse campeón, mientras que Pisa y Verona están al borde del descenso matemático.

Todo puede resolverse en apenas 48 horas. El líder depende de sí mismo para cerrar el título, mientras que en la zona baja un solo resultado podría condenar a dos equipos de forma definitiva.

Inter de Milán de Christian Chivu: una victoria que vale el ‘Scudetto’

El Inter de Milán afronta una oportunidad inmejorable para proclamarse campeón este domingo ante el Parma en San Siro.

Si gana, alcanzará los 82 puntos, una cifra inalcanzable para el Nápoles, segundo clasificado, incluso aunque gane todos sus partidos restantes, haciendo que los partenopeos no puedan revalidar el título.

El equipo dirigido por Christian Chivu podría incluso salir campeón antes de jugar si el Nápoles pierde ante el Como, una de las grandes revelaciones del campeonato gracias a Cesc Fàbregas, y el Milan no gana su partido.

Nápoles y Milan: las combinaciones que pueden retrasar el título del Inter

Por otro lado, el desenlace del ‘Scudetto’ también depende de lo que hagan los perseguidores directos del Inter en una jornada que puede sellar la liga.

Si el Nápoles empata, los nerazurri le bastaría con sumar un punto. Pero si gana, obligaría a los milaneses a conseguir la victoria para cerrar matemáticamente el campeonato.

El Milan, por su parte, solo puede retrasar el desenlace si gana y el Inter no lo hace, en un escenario cada vez más improbable. Los rojinegros visitan al Sassuolo, equipo de media tabla que da por perdida cualquier opción de entrar en los puestos europeos.

Pisa y Lecce: un duelo directo que puede decidir el descenso

En la zona baja, el partido entre Pisa y Lecce, que abre la jornada, es una auténtica final por la permanencia. El conjunto toscano está obligado a ganar para seguir con vida, mientras que cualquier otro resultado le dejaría sin opciones reales de salvarse.

Una victoria del Lecce no solo condenaría al Pisa, sino que también arrastraría al Verona al descenso matemático, en una zona baja super comprimida.

Verona contra la lógica: solo un milagro evita la Serie B

En su caso, el Verona llega a esta jornada con solo 19 puntos y un margen mínimo para reaccionar. Para salvarse necesita ganar sus cuatro partidos restantes y esperar que el Lecce no vuelva a sumar, un escenario extremadamente complicado.

Incluso un empate en el Pisa - Lecce podría mantenerle con vida de forma matemática, pero el margen es prácticamente inexistente.

Serie A al límite: título y descensos pueden quedar sentenciados

La jornada 35 refleja la crudeza del fútbol en su tramo final: todo puede decidirse en cuestión de horas.

El Inter tiene el título al alcance de la mano, mientras que Pisa y Verona dependen de resultados externos para evitar el descenso. Un fin de semana que puede dejar la Serie A prácticamente cerrada o alargar la tensión una semana más en el Calcio.

Así está la clasificación de la Serie A