El Bayern de Múnich apunta a Dusan Vlahovic como refuerzo estrella a coste cero

El conjunto bávaro busca un socio para Harry Kane tras finalizar la cesión de Nicolas Jackson y ve en el delantero de la Juventus una oportunidad de mercado única

El Bayern de Múnich ya se mueve de cara al próximo mercado estival con una idea clara: reforzar su delantera con un perfil que complemente a su gran referencia ofensiva, Harry Kane. Y en ese escenario ha irrumpido con fuerza el nombre de Dusan Vlahovic, como señala el periodista Ekrem Konur.

El ariete serbio, actualmente en la Juventus de Turín, vuelve a situarse en el radar de los grandes clubes europeos en un momento clave de su carrera, marcado por su situación contractual.

Una oportunidad irrepetible en el mercado

El principal atractivo de la operación es evidente: Vlahovic podría llegar gratis. El delantero finaliza contrato este verano y, a día de hoy, no ha renovado con la entidad italiana, lo que le convierte en uno de los agentes libres más cotizados del mercado.

A sus 26 años, el internacional serbio acumula ya un bagaje notable en la Serie A, donde ha firmado cifras que le consolidan como uno de los delanteros más fiables del campeonato. Sus más de 130 goles en la competición italiana reflejan una capacidad goleadora sostenida en el tiempo.

El perfil que busca el Bayern

La dirección deportiva bávara tiene claro el tipo de jugador que necesita: un delantero que acepte competir con Kane, pero que también garantice rendimiento inmediato cuando tenga minutos.

La salida de Nicolas Jackson, de regreso al Chelsea cuando acabe su cesión, ha dejado un vacío en la rotación ofensiva, obligando al club a buscar soluciones. En ese contexto, Vlahovic encaja por experiencia, capacidad física y olfato goleador.

Además, su perfil permitiría al Bayern de Kompany diversificar recursos en ataque. Mientras Kane actúa como eje del juego ofensivo, el serbio ofrece presencia en el área, juego directo y una amenaza constante en acciones de finalización.

Temporada irregular, pero con margen

Pese a su cartel, la temporada actual de Vlahovic no está siendo especialmente brillante en términos estadísticos. Suma 6 goles y 2 asistencias en 19 partidos oficiales, con menos de 900 minutos disputados y 10 titularidades.

Unos números discretos que, sin embargo, no han reducido su valor en el mercado. Los grandes clubes siguen viendo en él a un delantero de élite que, en el contexto adecuado, puede recuperar su mejor versión.

En el Bayern consideran que su rendimiento puede crecer rodeado de talento ofensivo y en un sistema más dominante, donde disponga de más ocasiones de gol.

Competencia en la carrera por su fichaje

El interés del Bayern no es exclusivo. Vlahovic sigue teniendo un amplio cartel en Europa, y varios clubes de primer nivel monitorizan su situación contractual.

Sin embargo, la estabilidad deportiva del conjunto bávaro, su presencia habitual en la Champions League y la posibilidad de competir por títulos cada temporada juegan a su favor en la negociación.

Además, el proyecto deportivo que lidera el club alemán, con una plantilla joven pero competitiva, puede resultar atractivo para un jugador que busca dar un salto definitivo en su carrera.

Una decisión clave para el futuro

El futuro de Vlahovic se resolverá en las próximas semanas, y su elección marcará uno de los movimientos más interesantes del mercado veraniego.

Para el Bayern, cerrar su fichaje supondría asegurar un relevo de garantías en la delantera y reforzar una plantilla que aspira a seguir dominando en Alemania y volver a reinar en Europa. Para el jugador, será la oportunidad de relanzar su carrera en uno de los grandes escenarios del fútbol mundial.

Todo está abierto. Pero lo que parece claro es que Dusan Vlahovic será uno de los nombres propios del próximo mercado.