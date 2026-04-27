El Manchester United prepara una gran revolución en su plantilla con múltiples salidas

El club de Old Trafford planea vender a figuras como Rashford, Casemiro o Sancho mientras define entrenador y busca volver a la Champions League tras años de inestabilidad deportiva

El Manchester United afronta un verano decisivo con una profunda reestructuración de plantilla en marcha.

Tras una década marcada por la irregularidad, el club inglés prepara una limpieza masiva con salidas importantes, condicionadas por el ‘Fair Play Financiero’ y la necesidad de reconstruir un proyecto competitivo.

Rashford y Casemiro, símbolos de un cambio de ciclo

Uno de los nombres propios del mercado será Marcus Rashford. El delantero tiene una opción de compra por parte del FC Barcelona cercana a los 30 millones de euros, una cifra que en Old Trafford consideran baja. Aun así, el jugador vería con buenos ojos continuar en el conjunto azulgrana, lo que sitúa la decisión final en manos del club inglés, que deberá valorar si prioriza ingresos inmediatos o retener talento.

Otro caso significativo es el de Casemiro. El centrocampista brasileño, fichado en 2022 por unos 60 millones de libras, tiene pie y medio fuera del equipo. Su salida marcaría el fin de una etapa y simboliza el cambio de rumbo que pretende la entidad.

Fichajes millonarios que no han funcionado

El United también asumirá pérdidas importantes con varios jugadores que no han cumplido expectativas. Rasmus Højlund, por ejemplo, podría salir rumbo al Nápoles por unos 50 millones de euros, lejos de los más de 70 que costó.

Más llamativa aún es la situación de Jadon Sancho, cuyo traspaso desde el Borussia Dortmund superó los 70 millones de libras y que ahora podría marcharse de vuelta a Dortmund sin dejar ingresos.

En la portería, André Onana tampoco tiene garantizada su continuidad. El club intentará recuperar parte de los cerca de 47 millones invertidos en su fichaje en 2023, negociando una salida al Trabzonspor de Turquía.

Una plantilla en revisión total

La reestructuración no se limitará a las grandes estrellas. Jugadores como Tyrell Malacia podrían salir tras sus problemas físicos, mientras que porteros como Altay Bayındır o Radek Vítek buscarán minutos fuera. Incluso fichajes recientes como Joshua Zirkzee o Manuel Ugarte no tienen asegurada su continuidad, pese a su alto valor de mercado.

Además, varios jóvenes talentos de la cantera, como Ayden Heaven o Jack Fletcher también podrían salir cedidos o traspasados en busca de oportunidades, reflejando la magnitud de la reconstrucción.

El papel clave del entrenador en el nuevo proyecto

Uno de los factores que condicionará todo el mercado será la figura del entrenador. Actualmente, Michael Carrick dirige al equipo de forma interina, dejando buenas sensaciones con una mejora notable en resultados.

Sin embargo, el club aún no ha confirmado si continuará al frente del proyecto. Esta decisión será clave, ya que la dirección deportiva quiere adaptar la plantilla a la idea del técnico que lidere el nuevo ciclo.

Según Fabrizio Romano, el United no activará grandes fichajes hasta resolver dos cuestiones: asegurar su clasificación a la Champions League y definir definitivamente el banquillo.

Una década lejos de la élite

El contexto explica la urgencia de los cambios. En los últimos diez años, el Manchester United solo ha ganado seis títulos oficiales, una cifra muy alejada de su historia.

Su último título de Premier League data de la temporada 2012-13, y desde entonces el club ha encadenado hasta nueve cambios de entrenador, reflejo de una inestabilidad estructural.

La falta de continuidad ha impedido consolidar un proyecto sólido, provocando un ciclo constante de fichajes fallidos y reconstrucciones incompletas.

Objetivo: volver a competir por títulos

Pese a todo, hay motivos para el optimismo. Jugadores como Benjamin Šeško han mostrado un crecimiento interesante y el equipo ha mejorado en resultados en los últimos meses.

La posible clasificación para la Champions League supondría un impulso clave tanto a nivel deportivo como económico, facilitando la llegada de nuevos refuerzos.

El objetivo es claro: construir una plantilla más equilibrada, competitiva y adaptada a una idea de juego definida. Para ello, el club deberá acertar tanto en las salidas como en las incorporaciones, así como en la figura de su entrenador.

El verano será largo en Old Trafford. Y, una vez más, marcará el rumbo de un Manchester United que busca recuperar su lugar entre los grandes del fútbol europeo.