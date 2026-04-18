El Manchester United cambia de opinión con Rashford: su vuelta a Old Trafford es posible

El futbolista inglés lleva 12 goles y 13 asistencias en el Barça, que duda sobre el precio a pagar por el atacante; desde Mánchester empiezana mandar mensajes sobre su posible continuidad, algo más bien parece una estrategia de mercado

El futuro de Marcus Rashford es toda una incógnita. Al Barcelona le gustaría seguir contando con el inglés, para lo que podría ejercer la opción de compra de 30 millones de euros, que evidentemente le gustaría rebajar, mientras que desde Mánchester empiezan a llegar mensajes de que no les importaría seguir contando con el jugador dado el caso.

Evidentemente, todo puede tratarse de una estrategia antes de final de temporada ya que cada club, como es lógico, intentará sacar el máximo beneficio a la operación. Por un lado, el Barça preferirá rebajar el precio de 30 millones por un jugador que no es titular para Hansi Flick mientras que el United toma la postura más natural, la de mostrarse receptivo a acoger de nuevo a un jugador con el que no se contaba desde que en enero de 2025 fuera cedido al Aston Villa y posteriormente al Barça.

Carrick le haría sitio en el Manchester United

Así, el entrenador del United, Michael Carrick, ha cambiado el discurso de los últimos meses mostrándose ahora receptivo a darle una oportunidad al internacional inglés. Así lo publicado el medio inglés Manchester Evening, quien asegura que el técnico 'red devil' ha decidido dejar la puerta abierta al regreso de Rashford en caso de que el Barça no ejerza la opción de compra por 30 millones como parece que sucederá.

Un cambio de parecer que en Mánchester ven como "sorprendente" ya que el inglés estaba totalmente defenestrado desde la época de Rúben Amorim en el banquillo de Old Trafford. También la información de ESPN va por ese camino, el del más que posible retorno de Rashford a Mánchester, algo por lo que se le ha preguntado a Carrick en su última rueda de prensa.

"Creo que hay decisiones que se tomarán a su debido tiempo. Marcus está en esa situación. En este momento no hay nada decidido, pero llegará el momento en que lo haya", dijo el técnico inglés quien sí aclaró que de volver, le ayudaría en todo lo posible: "Con quien esté aquí quiero trabajar, sacar lo mejor de él y ayudarle a mejorar. Ahora hay futbolistas cedidos, y lo que tenga que pasar con eso más adelante, pasará. Pero, sin duda, como entrenador y como líder de un grupo, queremos sacar lo mejor de todos tanto como sea posible, eso seguro".

Rashford tiene cartel en Inglaterra: el Barça se lo piensa

Sea como fuere, lo cierto es que Rashford ha conseguido revalorizarse en el Barcelona pese a que solo ha sido titular en 23 de los 43 partidos que ha jugado, aunque lo ha suplido con unas cifras importantes: 12 goles y 13 asistencias en 2.303 minutos oficiales.Esto hace pensar al United que en el caso de que el Barça decida no ejercer la opción de compra, no será impedimento para poder sacar un buen precio en el mercado de verano por el jugador, que sigue teniendo un gran cartel en la Premier League. Mientras tanto, en el Barcelona siguen sopesando qué hacer con el inglés. A día de hoy no se descarta ningún escenario, tanto su continuidad como buscar alguna alternativa más económica en el mercado.