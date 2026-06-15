El Barcelona se reúne con los agentes de Virgili con varios escenarios posibles para su futuro

El club azulgrana puede recuperar por poco más de 7 millones de euros al extremo que tanto llamó la atención y cuya cláusula de salida bajó a 12 'kilos' por el descenso del Mallorca

El futuro de Jan Virgili, el joven jugador del Real Mallorca, es una incógnita después del descenso del club balear. Un asunto en el que también tiene peso el FC Barcelona, que mantiene el 40% de los derechos federativos del extremo y que este mismo lunes ha mantenido una reunión con los agentes del futbolista para abordar la situación del que fuera canterano azulgrana.

Tres representantes de Virgili han acudido este lunes a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona para mantener un encuentro con Deco y miembros de la dirección deportiva culé, según Mundo Deportivo. Álvaro Aicua, Isaac García y el ex futbolista Nacho Monreal han estado presentes en esta cita para saber qué sucederá con el prometedor jugador que durante buena parte de la temporada tanto llamó la atención.

La cláusula de Virgili bajó de los 30 a los 12 millones de euros por el descenso del Mallorca

Un detalle a tener en cuenta es que la cláusula de rescisión de Virgili bajó de los 30 millones de euros a los 12 con el descenso del Mallorca. Una cantidad que puede hacer apetecible para muchos clubes al futbolista de 19 años y que tiene contrato con los baleares hasta el verano de 2030 tras lo acordado el pasado verano. El Barcelona recibió 3,5 millones de euros por ese traspaso.

Ahora puede entrar nuevamente en escena el Barcelona que podría hacerse con Virgili por un precio inferior, estipulado en unos 7,5 millones de euros por disponer del 40% de los derechos del extremo. Una oportunidad que a buen seguro ha sido tratada en la reunión celebrada en las instalaciones de la entidad azulgrana. Bien podría repescarlo para ponerlo a disposición de Hansi Flick, y darle un recurso más al ataque del equipo; bien podría también repescarlo para una posible venta futura que dejara ingresos en las arcas del club.

Todo también podría depender de otros movimientos que hiciera el Barcelona en el mercado. Con la llegada de Gordon aumenta la competencia, aunque también en las últimas horas ha surgido el interés del PSG en Ferrán Torres.

Virgili disputó 34 partidos con el Mallorca donde su rol cambió de la era Arrasate a la de Demichelis

El bagaje de Virgili esta temporada ha sido más que interesante. El futbolista ha participado en 34 partidos con el Mallorca en los que ha marcado 2 goles y ha dado 6 asistencias. Cierto es que el futbolista tuvo un mayor impacto y protagonismo con Jagoba Arrasate en el banquillo, algo que perdió cuando fue Martín Demichelis el técnico. El buen hacer Virgili no ha podido impedir que el club balear acabara descendiendo a Segunda División.

En cualquier caso la temporada le ha valido a Virgili para aumentar su valor. Por ejemplo Transfermarkt, el portal especializado, tasa en unos 15 millones de euros al futbolista. Una cifra que ha crecido notablemente, ya que por estas mismas fechas su precio era de 3 millones. Un año en el Mallorca le han valido para ese repunte.