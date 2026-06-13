El Atlético de Madrid, una opción apetecible para Marc Casadó

El centrocampista, pese a tener dos años más de contrato con el FC Barcelona, podría salir para buscar más protagonismo y el club colchonero es uno de los destinos que se barajan

El futuro de Marc Casadó podría estar fuera del FC Barcelona, pese a que el centrocampista le restan dos años de contrato con la entidad azulgrana. La alta competencia en el mediocampo abre esta posibilidad y varios equipos aparecen en la órbita del catalán. Uno de ellos es el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

Así, según Mundo Deportivo, el Atlético de de Madrid es equipo que seduce a Marc Casadó para continuar con su carrera deportiva. Un proyecto fuerte a nivel deportivo que podría encajar, además, en las prestaciones futbolísticas del centrocampista, por su capacidad de ofrecer equilibrio la medular, robar balones y lanzar a sus compañeros.

Claro que para ello necesita, entre otras cuestiones, el beneplácito de Diego Pablo Simeone. El argentino es voz indispensable en los movimientos del Atlético de Madrid por su ascendencia con tantos años en el banquillo rojiblanco. El técnico debería dar su visto bueno para que la opción de Marc Casadó ganara enteros.

También Manchester United y el Al Hilal están atentos a Marc Casadó

El Atlético de Madrid no es el único equipo que aparece en la terna de posible destino para Casadó. También cuenta con importante cartel en la Premier League donde el centrocampista podría tener igualmente acomodo. El Manchester United es uno de ellos y sigue atento sus pasos. Como también lo hace desde Alemania el Bayer Leverkusen.

También existe otras vías más exóticas como posibles destinos de Casadó. Es el caso del Al Hilal. El club saudí hace tiempo que tiene interés en el centrocampista. Además ahí podrían entrar otros intereses cruzados, ya que el FC Barcelona quiere hacerse con Joao Cancelo que pertenece precisamente al Al Hilal. Cierto es que económicamente sería una opción potente para el futbolista, no así en lo deportivo donde perdería nivel.

La pérdida de protagonismo de Marc Casadó en el Barcelona

El caso es que todo apunta a que Marc Casadó podría salir del Barcelona este verano. El futbolista ha perdido protagonismo esta temporada y Hansi Flick ha contado con él menos en sus preferencias para el mediocampo. La recuperación de Marc Bernal ha añadido un punto más de competencia a los Pedri, De Jong, Gavi, Fermín o Dani Olmo.

El club azulgrana no vería con malos una posible salida del futbolista que tiene dos años más de contrato con el Barcelona, aunque exigiría una compensación económica. Se además la circunstancia que el club catalán pretende hacer caja en este mes de junio para equilibrar sus cuentas en el ejercicio financiero. Una venta de Casadó podría ayudar, si bien es cierto que en el caso de que el Atlético de Madrid fuera el destino es improbable que fuera en este mes.

Diferentes informaciones apuntan a que el precio de salida por Marc Casadó podría rondar los 25 millones de euros. Una cifra inferior, por ejemplo, a la que se pedía un año antes por un futbolista catalán que estaba en otro estatus que ahora ha perdido en el FC Barcelona.