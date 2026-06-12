La opción de Serhou Guirassy para reforzar la delantera del Atlético de Madrid

El atacante del Borussia Dortmund es relacionado con la entidad colchonera para una zona del campo en la que podrían darse varios movimientos este verano

La delantera es una de las zonas que más movimientos se podrían en este mercado de verano en el Atlético de Madrid. Tras la marcha de Antoine Griezmann y a la espera de lo que pueda suceder con Julián Álvarez y Alexander Sorloth, los colchoneros también se mueven para reforzar su ataque. Un nombre relacionado con los de Simeone es el de Serhou Guirassy.

Delantero del Borussia Dortmund, la opción de Serhou Guirassy no es nueva, ya que en ventanas anteriores se vinculó al interés del Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios. Ahora, según apunta el periodista de Sky Patrick Berger, el atacante podría salir de su equipo y el Atlético de Madrid está muy pendiente de este jugador.

La fuerte competencia por Serhou Guirassy

No es una situación fácil para el Atlético de Madrid, dado que otros clubes potentes de Europa también están tras sus pasos. La competencia con clubes como el Aston Villa, Tottenham y Milan definen la dificultad que entrañaría su incorporación al equipo que entrena Diego Pablo Simeone. También se ha señalado al Fenerbahce, del que incluso se comentó que podría tenerlo avanzado, aunque desde el entorno de Serhou Guirassy se desmintió.

Serhou Guirassy tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta el verano de 2028 y los alemanes no podrían nada fácil la salida de la que es una de sus estrellas. No obstante al entrar en los dos últimos años de relación podrían ver con otros una salida y aceptar alguna de las ofertas que existieran por este atacante de 30 años.

El guineano, de 1,87 metros, ha presentado números más que interesante esta temporada. Así ha disputado un total de 46 partidos con el Borussia Dortmund entre las distintas competiciones. En ellos ha marcado 22 goles y ha dado 6 asistencias. Números que detallan la trascendencia de Serhou Guirassy en el juego de su equipo.

Verano movido en el ataque del Atlético de Madrid

La situación de la delantera del Atlético de Madrid apunta a que vivirá un agitado verano. Con la confirmación de la marcha de Antoine Griezmann, los cantos de sirena hacia Julián Álvarez y Sorloth transformarían casi por completo el ataque. El argentino sigue siendo objeto del Barcelona y semanas atrás se vivió una dura polémica del club colchonero con el catalán por este asunto. En el caso del noruego, es la Juventus de Turín la que ha puesto sus ojos en el futbolista que podría salir si los italianos alcanzaran los 30 millones de euros.

El Atlético de Madrid se está moviendo también para incorporar jugadores. Las características nada tienen que ver, pero uno de los deseos es Bernardo Silva, quien finalmente podría estar más cerca del Real Madrid. En el caso del portugués la idea de la entidad colchonera es que fuera el sustituto de Griezmann. Diferente sería Serhou Guirassy, que en este caso podría apuntar a la salida de Sorloth.

En cualquier caso no es la única demarcación en la que trabaja la dirección deportiva rojiblanca que, por ejemplo, tiene especial empeño en sumar a Marc Cucurella al lateral zurdo.