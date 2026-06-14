Ferrán Torres, su futuro y el interés del PSG: "Ni lo sé ni me importa"

El futbolista del FC Barcelona, que entra en su último año de contrato con el club azulgrana, no despeja la incógnita y prefiere centrarse sólo en el Mundial

Ferrán Torres tiene un año más de contrato con el FC Barcelona, aunque su nombre ha saltado en las últimas horas a la primera plana por el interés que el PSG podría tener en el valenciano. Un asunto del que no ha querido hablar el internacional español que se encuentra concentrado estos días con la selección española en vísperas del primer partido contra Cabo Verde de este lunes.

Uno de los protagonistas de la rueda de prensa oficial de la selección española, Ferrán Torres era cuestionado por su futuro y el interés del PSG. "Ni lo sé ni me importa. Lo importante es conseguir los tres puntos mañana y debutar de una buena manera", ha contestado de manera tajante el delantero. “Yo me veo jugando el lunes el partido contra Cabo Verde", ha completado.

Ferrán Torres marcó 22 goles en 49 partidos con el Barcelona

Una respuesta lógica en la previa de un partido antes de un Mundial pero que también deja abierta la puerta a lo que pueda suceder con el futuro de Ferrán Torres, cuyo estatus en el Barcelona ha variado esta temporada para convertirse en uno de los referentes del equipo entrenado por Hansi Flick, del que ya ha salido Robert Lewandowski y ahora habrá que esperar para saber qué sucede con Ferrán Torres.

La idea del Barcelona es buscar la renovación de Ferrán Torres que en muchas fases de la temporada se llegó a convertir en el 'nueve' preferido por Hansi Flick. Los números del valenciano también corroboraron esa apuesta, dando un paso adelante respecto a cursos anteriores. Fueron 49 partidos entre las distintas competiciones en los que participó el atacante, para marcar 22 goles y dar 3 asistencias.

En las últimas horas ha trascendido que el PSG podría activar la operación de Ferrán Torres si finalmente se marchara del club parisino Bradley Barcola, quien no ha terminado de renovar con los franceses y este curso no ha gozado de las oportunidades que hubiera deseado a las órdenes de Luis Enrique.

El aval de Luis Enrique que conoce a la perfección a Ferrán Torres

Precisamente Luis Enrique podría ser un aval para la apuesta del PSG por Ferrán Torres. El asturiano conoce a la perfección las cualidades del delantero, su capacidad de desmarque y presión. A eso ha añadido unas interesantes cifras goleadoras. El técnico, además, ya lo tuvo a sus órdenes en la selección española donde era un habitual en las convocatorias. Tanto como que, por ejemplo, lo llevó al pasado Mundial de Qatar en el invierno de 2022.

Ahora Ferrán Torres anda enfrascado en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México y quiere ser pieza importante de un equipo que conquistó la Eurocopa hace dos años en Alemania, con Ferrán Torres entre otros. Por eso el valenciano no ha querido referirse a su futuro y si seguirá en el Barcelona, con el que tiene contrato hasta el próximo verano.

El hecho de que entre en ese último año de contrato con la entidad catalana abre lo coloca en una encrucijada, dado que podría marcharse libre en unos meses. Todo además después de haberse ganado la confianza de Flick.