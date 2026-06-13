El PSG apunta a Ferrán Torres si se va Barcola

Los parisinos podrían mover ficha si pierden al extremo y Luis Enrique conoce a la perfección al internacional español al que ya tuvo a sus órdenes en la selección

El mercado de verano todavía tiene meses por delante y una de las situaciones que más se repiten es el efecto dominó que se producen con algunas operaciones. Ese podría ser el caso de Ferrán Torres y el deseo del PSG de hacerse con el delantero del FC Barcelona si finalmente perdiera a Bradley Barcola.

La entidad parisina, según el periodista Gianluca di Marzio de Sky Sports, está atento a la situación de Ferrán Torres para activar su intento de fichaje en caso de que Bradley Barcola se fuera. El PSG está encontrando dificultades en renovar al francés, que no ha tenido el protagonismo que hubiera deseado y podría querer cambiar de rumbo.

Equipos como el Arsenal y Liverpool han estado interesándose por Barcola que tiene contrato con el PSG hasta el verano de 2028. Cierto es que se ha proclamado campeón de la Champions League y que ha firmado 13 goles y 5 asistencias. Sin embargo no queda claro su futuro y ahí podría aparecer en escena Ferrán Torres.

El aval de Luis Enrique que conoce a Ferrán Torres de la selección española

Ante la tesitura de que pudiera perder a Barcola, el PSG apostaría por Ferrán Torres al que Luis Enrique conoce a la perfección. El técnico tuvo a sus órdenes al valenciano en la selección española, con la que ya por ejemplo disputó el Mundial de Qatar en 2022, y valora sus virtudes de desmarque y presión, a los que ha ido añadiendo una cada vez mayor cuota goleadora.

Ferrán Torres tiene un año más de contrato con el Barcelona. Las partes son propicias a alargarlo, lo que disiparía cualquier posible intento del PSG. Deco y Hansi Flick valoran el rendimiento de Ferrán Torres y ya de por sí buscan un delantero que supla la marcha de Robert Lewandowski. Una hipotética marcha del internacional español supondría un problema para el club azulgrana.

De momento Ferrán Torres se encuentra concentrado con la selección española para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después de una temporada más que interesante con el Barcelona y avalado por la confianza de Luis de la Fuente, el atacante quiere aprovechar esta cita con el combinado nacional.

Ferrán Torres ha marcado 22 goles en 49 partidos esta temporada con el Barcelona

Los números de Ferrán Torres esta última campaña con el Barcelona señalan un crecimiento llamativo, tanto como para hacerse con el teórico puesto de 'nueve' durante muchas fases del curso, por delante de Lewandowski. El valenciano ha participado este curso en 49 partidos entre las distintas competiciones, para marcar 22 goles y dar 3 asistencias.

Meses atrás la figura de Ferrán Torres no tenía la fuerza que tiene en estos momentos dentro del Barcelona. Incluso aparecía como uno de los posibles candidatos a salir, para intentar hacer caja o entrar en algunas operaciones. Sin embargo, la situación ha cambiado hasta el punto de que el club catalán cuenta con él como futbolista importante y no sería fácil su salida.