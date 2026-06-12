El Barcelona presenta una demanda de conciliación contra Florentino Pérez por presuntas calumnias

La entidad azulgrana anuncia que inicia acciones legales contra el presidente del Real Madrid a raíz de sus declaraciones del pasado 12 de mayo en la que habló del caso Negreira

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Una acción que la entidad azulgrana ha iniciado por las palabras del presidente blanco hace algunas semanas, concretamente en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo.

La entidad catalana ha señalado que el objetivo de esta demanda es que Florentino Pérez "se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación" del Barcelona. También señala que el comunicado azulgrana que "en caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal".

Las palabras de Florentino Pérez en la que recordaba el caso Negreira

Hay que recordar que el pasado 12 de mayo Florentino Pérez ofreció una rueda de prensa para convocar elecciones y en la que, entre otras cuestiones, se acordó del Barcelona y el caso Negreira. "Yo llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podían ser 14 porque 7 Ligas me las han robado", comentó el presidente del Real Madrid.

En otro momento del discurso, Florentino Pérez nuevamente atacó al Barcelona: "Los socios del Madrid están conmigo en mi guerra contra Negreira. No siempre sale perjudicado el Madrid, salen otros equipos. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. No puede ser que esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años, a ver qué pasa en lo penal y en lo deportivo por la UEFA. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".

La advertencia de Rafael Yuste, presidente en funciones del Barcelona

Ya el pasado martes Rafael Yuste, presidente en funciones del Barcelona, advirtió de las intenciones del club azulgrana. "Nos veremos en los juzgados. Porque les diré una cosa: el nombre del Barça, este escudo, no lo mancha nadie. Ni a ninguno de ustedes les toca nadie; ya nos encargaremos nosotros. Por tanto, confíen en nosotros, porque iremos a por ellos, porque tenemos las de ganar", comentaba.

Yuste señaló que el Barcelona ya tenía "preparadas las acciones legales" para defenderse de lo que entendía como "la infamia más terrible", a propósito de las palabras de Florentino Pérez en las que aludía al caso Negreira. Ahora ha cumplido con esas palabras y la entidad que preside ha presentado una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias hacia Florentino Pérez.

Hay que recordar que el caso Negreira salió a la luz a raíz de la investigación de unos pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.