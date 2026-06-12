El Barcelona se topa con una solución inesperada para dar salida a Ter Stegen

El flamante entrenador del Ajax ha pedido el fichaje del meta alemán tras coincidir ambos en el Girona; el técnico madrileño busca un portero experimentado y con liderazgo en su nuevo proyecto; el problema una vez más será económico y su largo historial de lesiones; en Ámsterdam no están del todo seguros del estado físico del meta germano

El futuro de Marc-André Ter Stegen vuelve a ser un problema para el FC Barcelona. El guardameta alemán sigue siendo una carpeta caliente en el club azulgrana por su elevadísimo sueldo y su actual condición de tercer portero del equipo por detrás de Joan García y Wojciech Szczesny. Tras despedirse del Girona, su siguiente paso será regresar este verano al club azulgrana después de una nueva temporada muy complicada marcada por las lesiones. Sin embargo, las últimas informaciones procedentes de Cataluña apuntan a una solución entre manos para el Barça.

Según informa Mundo Deportivo, el Ajax de Amsterdam se está moviendo para recabar información sobre el estado físico del portero alemán después de que Míchel, flamante entrenador del conjunto neerlandés, haya marcado directamente su nombre como una prioridad para el nuevo proyecto del club. El técnico madrileño conoce perfectamente al alemán después de haber compartido vestuario con él durante su etapa en el Girona y considera que el portero azulgrana encajaría a la perfección en la idea futbolística del conjunto de Ámsterdam.

Un futuro cada vez más complicado en el Barça

La realidad es que Ter Stegen vuelve al Barça en una situación completamente distinta a la de hace apenas un año. El meta germano, que tiene contrato hasta 2028, ya no parte como referente de la portería azulgrana. Dentro del club existe una apuesta clara por Joan García como guardameta de presente y futuro, mientras que el polaco Szczęsny seguirá teniendo un papel importante dentro de la rotación. Esto deja a Ter Stegen en una posición muy delicada de cara a la próxima temporada.

Su salida permitiría al Barça aliviar considerablemente una masa salarial que sigue siendo uno de los grandes problemas estructurales de la entidad. En el Camp Nou saben que el verano será largo y complejo, pero también tienen claro que resolver la situación del internacional alemán sería una de las operaciones más importantes a nivel económico.

Míchel empuja fuerte

Ahí aparece el Ajax. El club holandés busca un portero experimentado para liderar una nueva etapa y el nombre de Ter Stegen gusta muchísimo dentro de la entidad. Especialmente a Míchel. El técnico pidió personalmente información sobre el guardameta después de aterrizar en Ámsterdam. El entrenador considera que reúne exactamente el perfil que necesita su proyecto para la portería: un meta con liderazgo, experiencia internacional y una gran capacidad para iniciar el juego desde atrás.

De hecho, la buena relación entre ambos durante su etapa en Girona está siendo uno de los factores clave de toda la operación. Ter Stegen dejó una grata imagen dentro del vestuario gerundense pese a la lesión sufrida que le impidió jugar más de tres partidos, pero conectó muy bien con el cuerpo técnico del entrenador madrileño. Esa confianza mutua podría terminar siendo determinante.

La lesión, la gran incógnita

Ahora bien, la operación tampoco será sencilla. El principal obstáculo sigue siendo económico. El salario del portero alemán está muy lejos de los parámetros habituales del Ajax y el club neerlandés difícilmente podrá asumir una operación de ese nivel sin ayudas externas o sin una rebaja importante por parte del futbolista. Además, en Ámsterdam también existen dudas razonables con su estado físico.

Ter Stegen viene de una temporada marcada por los problemas físicos. El alemán sufrió una lesión importante en el isquiotibial izquierdo defendiendo la portería del Girona en un encuentro disputado ante el Oviedo el pasado 31 de enero y terminó pasando por el quirófano tras consultar con los servicios médicos del Barça y del club catalán. Esa lesión se sumó además a un historial médico de lo más delicado, con varios problemas de espalda y una lesión previa en el tendón rotuliano. Por eso, antes de avanzar definitivamente en la operación, el Ajax ha querido recopilar toda la información posible sobre su recuperación.

El Barça espera movimientos

En el FC Barcelona confían en que Ter Stegen pueda recibir el alta médica el próximo 13 de julio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada azulgrana. Eso sí, todavía queda por conocer la decisión final del guardameta. El alemán podría esperar a hablar con Hansi Flick y comprobar cuál será realmente su papel dentro de la plantilla antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Aunque dentro del club la sensación parece bastante clara. Joan García es el número uno del proyecto y Szczęsny continuará como segunda opción. Mientras tanto, el Ajax ya aparece en el horizonte como posible solución y en el Barça no quieren dejar escapar esta posible vía de escape para resolver uno de los grandes asuntos económicos del verano.