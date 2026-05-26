Ter Stegen se despide del Girona y regresa al Camp Nou convertido en un problema

El meta alemán lanza un comunicado diciendo adiós al club gerundense después de haber defendido su portería tan solo dos partidos: "El final no ha sido el que queríamos"; tiene contrato hasta 2028 y uno de los salarios más altos del FC Barcelona

La cesión de Marc-André Ter Stegen en el Girona toca a su fin. El meta alemán se ha despedido públicamente del club catalán dos días después de consumarse su descenso a Segunda División y regresa a la disciplina del FC Barcelona como una carpeta caliente en la planificación deportiva azulgrana.

El portero germano publicó un mensaje de agradecimiento dirigido al Girona y a su afición después de unos meses marcados por una lesión que ha frustrado su préstamo. "Aunque mi etapa en el campo haya sido mucho más corta de lo que todos hubiéramos deseado, con solo dos partidos después de mi llegada en enero y teniendo que quedarme fuera el resto de la temporada, me quedo muy agradecido por cómo me recibisteis desde el primer día", escribió el meta.

Ter Stegen cierra su despedida dejando también un mensaje de ánimo hacia el club catalán tras la pérdida de categoría. "El final no ha sido el que queríamos, pero estoy convencido de que este club tiene la fuerza, la identidad y la gente para volver muy pronto al lugar que merece".

Más allá del descenso del Girona, la patata caliente vuelve a situarse en el Camp Nou. El regreso del capitán azulgrana amenaza con convertirse en un problema económico y deportivo de enorme complejidad para la entidad culé.

Defenestrado deportivamente

La situación de Ter Stegen dentro del Barça ha cambiado radicalmente en apenas un año. El fichaje de Joan García el pasado verano alteró completamente la situación en la portería. El ex guardameta del Espanyol se ha consolidado como titular indiscutible para Hansi Flick en todas las competiciones, ha terminado levantando el Trofeo Zamora y ha sido convocado para el Mundial.

Mientras tanto, Ter Stegen ha ido perdiendo peso dentro del proyecto hasta quedar apartado. Flick dejó claro desde el principio que su apuesta pasaba por Joan García, mientras que Wojciech Szczęsny continúa teniendo contrato en vigor hasta 2027.

Con este panorama, el histórico portero azulgrana regresará este verano como tercer portero del Barça y con el cartel de transferible colocado desde hace meses.

Contrato hasta 2028 y uno de los salarios más altos

El gran problema para el Barcelona se mantiene en el plano económico. Ter Stegen tiene contrato hasta junio de 2028 y percibe uno de los salarios más elevados de toda la plantilla azulgrana, superando los 15.6 millones de euros brutos por temporada.

En un club todavía condicionado por el control financiero y obsesionado con recuperar la regla 1:1 para operar con normalidad en el mercado, liberar esa ficha es una prioridad para ganar margen salarial y afrontar nuevos fichajes.

Sin embargo, la operación se antoja tremendamente complicada. A sus 34 años, y después de encadenar varias lesiones graves, el mercado del alemán es cada vez más reducido. Muy pocos clubes están en disposición de asumir una ficha tan elevada para un guardameta cuya realidad física genera importantes dudas.

Un año marcado por las lesiones y el conflicto

La temporada de Ter Stegen ha sido un auténtico calvario. Todo comenzó con su negativa inicial a abandonar el Barça el pasado verano pese a la llegada de Joan García. Poco después apareció la lesión de espalda que derivó incluso en tensiones internas con el club relacionadas con la gestión de su baja médica.

Aquella situación provocó un fuerte conflicto entre ambas partes cuando el portero tardó en autorizar el envío de la documentación médica necesaria para permitir la inscripción de su sustituto aprovechando su baja de larga duración. La relación terminó reconduciéndose parcialmente en enero con su cesión al Girona, donde el alemán buscaba minutos para mantenerse en la carrera por el Mundial con Alemania, pero poco después de su llegada -apenas disputó dos encuentros-, sufrió otra grave lesión en los isquiotibiales que le obligó nuevamente a pasar por el quirófano.

El golpe definitivo llegó hace apenas unos días, cuando Julian Nagelsmann lo dejó fuera de la convocatoria de Alemania para el Mundial. Un desenlace durísimo para un futbolista que llevaba meses peleando precisamente por recuperar protagonismo internacional.

Un futuro lleno de incógnitas

El FC Barcelona vuelve a encontrarse ante una situación de lo más incómoda. Deco tiene mucho trabajo por hacer con un Ter Stegen que se resiste a abandonar la ciudad en la que ha construido su vida desde 2014.

El club necesita reducir masa salarial y entiende que su etapa deportiva dentro del proyecto está terminada. El problema es encontrar una salida viable para un portero condicionado por edad, salario y un historial físico cada vez más preocupante.