Julián Álvarez prepara el terreno para su salida del Atlético de Madrid

El futbolista del Atlético de Madrid no contesta a la oferta de renovación que le propone el club rojiblanco, que se teme lo peor con Julián Álvarez. El Barcelona se mantiene pendiente a los movimientos en torno al delantero

El Atlético de Madrid da por concluida la temporada y hace balance de cara al siguiente curso. La entrada de Apollo Sport exige una mejora en el rendimiento del equipo, por lo que Mateu Alemany ya se ha puesto manos a la obra. La configuración de la plantilla dependerá, en gran medida, de Julián Álvarez, que prepara el terreno para una salida del Atlético de Madrid.

En las últimas horas, el foco del mercado de fichajes, que ni si quiera ha dado el pistoletazo de salida, está puesto en Julián Álvarez. Según ha indicado Marca, el argentino no contesta a una oferta de renovación que el Atlético de Madrid le ha puesto por delante para pasar a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, junto a Oblak. El delantero internacional argentino ni se ha dignado a contestar y en el club rojiblanco empiezan a sospechar de que el interés de Julián Álvarez es abandonar el proyecto deportivo del Atleti.

Es por ello que desde el conjunto colchonero le han dado un ultimátum a la estrella rojiblanca. El Atlético de Madrid no quiere que su salida, si así lo decide finalmente, se alargue durante el verano, ya que la planificación deportiva dependerá de su decisión. Por ello, el cuadro madrileño mete prisa y presión a Julián Álvarez.

El Barcelona, atento a los movimientos de Julián Álvarez

El deseo del futbolista, según su entorno, es ser el delantero centro del Barcelona, algo que pasa a ser casi que una utopía por su elevado precio. El argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y una cláusula de recisión de 500 millones de euros. Desde el club, teniendo en cuenta el interés de Julián Álvarez por salir de la entidad rojiblanca, rebajaría su precio, pero diversas fuentes, entre ellas Radio Marca, aseguran que el Atlético de Madrid no dejará salir al campeón del mundo por una cifra menos a los 120 millones de euros. El Barcelona, por su parte, baraja las opciones de cara a sustituir a Lewandowski, siendo Julián Álvarez la más golosa de cara al futuro.

Simeone, sobre Julián Álvarez: "Tendrá su decisión tomada"

El revuelo no coge desprevenido al Atlético de Madrid, que ya se olía las intenciones de Julián Álvarez. Precisamente, Simeone, ya habló acerca del futuro de Julián Álvarez tras la derrota por 5-1 ante el Villarreal para cerrar LaLiga. "Tendrá su decisión, me imagino, tomada", comenzaba diciendo el entrenador del Atlético de Madrid. "No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya es bastante grande para saber que es lo que va a hacer y, seguramente, tendrás su decisión, me imagino, tomada", recalcó.