Julián Álvarez como recambio de Lewandowski: "No descartamos a nadie"

Deco, director deportivo del Barça, ha asegurado que encontrar un recambio al polaco "es muy difícil" y que no es "un tema de perfiles", por lo que no descarta ni al delantero del Atlético de Madrid ni tampoco a Joao Pedro

La plantilla y el cuerpo técnico del FC Barcelona ha celebrado este miércoles con una cena los títulos de LaLiga y de la Supercopa de España conseguidos en la presente temporada, levantando una gran expectación en Casteldefells, lugar de encuentro.

A esa cena han acudido la mayoría de futbolistas con sus parejas, también Hansi Flick, que fue el primero en llegar, además de Joan Laporta o Deco. Precisamente el director deportivo blaugrana atendió a la prensa a las puertas del restaurante para repasar la actualidad deportiva, cuya prioridad girará en torno al recambio de Robert Lewandowski.

"Hoy es un día un poco triste porque se consolida la salida de Robert, es casi imposible sustituir a Robert, ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça en estos años es muy difícil de sustituir, pero el fútbol es así. Ferran vino como un extremo y se ha convertido como un '9', pero ahora es momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo", reconoció el brasileño.

Julián Álvarez o Joao Pedro

Le cuestionaron a Deco sobre los nombres de los posibles sustitutos, ya que gustan mucho tanto Julián Álvarez como Joao Pedro, pero el brasileño no quiso entrar en detalles. "No es un tema de perfil. No descartamos a nadie ni fichamos a nadie", señaló Deco.

Para empezar porque tanto el argentino como el brasileño tienen contrato en vigor con el Atlético de Madrid y el Chelsea respectivamente, y en el caso de la 'Araña', además la competencia de un club tan poderoso económicamente como es el París Saint-Germain, de ahí que en estos momentos el objetivo número uno sea el brasileño del Chelsea.

También fue preguntado Deco sobre la posibilidad de regresar a la regla 1:1 del 'fair play', lo que daría mucho más oxígeno al club para acometer fichajes en esta ventana de verano, aunque el director deportivo quiso ser prudente: "Son cosas internas, nosotros lo que tenemos que garantizar es que vamos a trabajar como todos los años. Se nos ha ido un jugador muy importante como es Robert y por supuesto vamos a intentar reforzar al equipo".

Homenaje y despedida a Lewandowski

En cierta manera, la cena también sirvió a modo de despedida del delantero polaco. Tanto Ronald Araujo como Joan Laporta se acordaron de Lewandowski en sus discursos. "Estamos muy agradecidos. Llegó en un momento difícil y, con su esfuerzo, disciplina y actitud, nos ayudó a crecer como equipo", reconoció el uruguayo.

Por su parte, Joan Laporta felicitó a la plantilla tras otro año celebrando títulos. "Ha sido un curso fantástico. Estáis construyendo un equipo de leyenda, con una temporada pasada histórica, igual que la actual", manifestó el presidente para acabar hablando directamente a Lewandowski: "Siempre formarás parte del Barça. Barcelona es tu casa y queremos verte pronto por aquí".