El mensaje de Fermín López tras operarse: "Es otro reto más en mi carrera que superaré"

El centrocampista del Barcelona se ha expresado a través de sus redes sociales para explicar que se encuentra bien y mandar ánimos a la selección española

Fermín López, futbolista del FC Barcelona, se ha expresado después que haya sido operado de la fractura que sufre en el quinto metatarsiano del pie derecho y que se produjo el pasado domingo en el partido disputado contra el Real Betis en el Camp Nou. Un contratiempo que le hará perderse el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca en unas semanas.

Ha sido a través de sus redes sociales donde Fermín ha dejado un mensaje. "La operación ha ido muy bien y desde ya pensando en volver más fuerte física y mentalmente", ha escrito el futbolista del Barcelona que ha seguido: "La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda. Ahora toca apoyar desde casa a la Selección y a mis compañeros".

Fermín López da las gracias por los apoyos

Un mensaje que Fermín ha querido terminar con agradecimientos. "Gracias de corazón a todos por el apoyo y las muestras de cariño", ha concluido. El jugador del FC Barcelona ha acompañado el mensaje con una fotografía en el que se le ve en su casa recostado y guardando reposo después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado martes.

Sin Mundial, habrá que esperar para saber cuando puede reaparecer el jugador del Barcelona. Algunos especialistas señalan un par de meses de recuperación en este tipo de lesiones. Un contratiempo para Fermín que en los últimos meses había ofrecido un gran nivel en el Barcelona que le hacía como uno de los fijos en las quinielas para estar en el Mundial con España. Hay que recordar que Fermín era operado en el Hospital de Barcelona, ​​a cargo del doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del club azulgrana.

Unos dos meses de baja para Fermín López

El doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y cirujano ortopédico, explicó algunos detalles de este tipo de operaciones. "Este es un hueso que normalmente puede sufrir fractura por dos causas; bien por un estrés mecánico, debido a que no esté suficientemente compensada la distribución de las cargas en el pie; o bien por un giro brusco del tobillo que produzca una torcedura y la consecuencia es la fractura del hueso", indicó. Precisamente este doctor apuntaba la posibilidad que fueran "unos dos meses" los plazos para que el futbolista puede regresar a los terrenos de juego.

La de Fermín es una baja importante para la selección española. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ofrecerá el próximo lunes la lista definitiva de 26 jugadores con la que afrontará el Mundial. Además de Fermín, el técnico cuenta con algunas bajas como la de Pablo Barrios, o Dani Vivián y las dudas de algunos jugadores que atraviesan distintos procesos como Mikel Merino. También otros jugadores como Nico Williams o Lamine Yamal están lesionados, aunque todo apunta a que no habrá problema para que los extremos están en el campeonato de selecciones.