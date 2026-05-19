"Dos meses" para volver a ver a Fermín López en el Barcelona

El centrocampista del Barcelona ha sido operado con éxito y comienza la fase de recuperación, en la que el doctor Pedro Luis Ripoll estima en "dos meses"

El futbolista del Barcelona, Fermín López, ha sido intervenido con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. El centrocampista se lesionó en el duelo ante el Real Betis y se perderá el Mundial con la Selección española. Según anunció el club blaugrana, la operación ha sido un éxito y el jugador ya reposa para iniciar una recuperación que se estima que terminará dentro de dos meses, según señala el doctor Pedro Luis Ripoll.

"Fermín ha sido intervenido con éxito de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La intervención se ha llevado a cabo en el Hospital de Barcelona, ​​a cargo del doctor Antoni Dalmau Coll y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución", recoge el comunicado emitido por el club blaugrana.

"Dos meses" de baja para Fermín López

Sin embargo, el doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y cirujano ortopédico, explicó este martes, a través de un vídeo, las posibles causas de la lesión que impiden al centrocampista del Barcelona Fermín López jugar el Mundial 2026 y apunta a que podrá volver a entrenarse en un plazo de "dos meses". Fermín sufrió el pasado domingo una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga EA Sports ante el Betis de la que tendrá que ser operado, por lo que según el doctor Ripoll estará de baja un tiempo estimado de "dos meses" hasta que pueda volver a entrenarse, por lo que se perderá el Mundial que empieza el próximo 11 de junio.

"Este es un hueso que normalmente puede sufrir fractura por dos causas; bien por un estrés mecánico, debido a que no esté suficientemente compensada la distribución de las cargas en el pie; o bien por un giro brusco del tobillo que produzca una torcedura y la consecuencia es la fractura del hueso", explicó Ripoll las posibles causas por las que se produce dicha lesión. El traumatólogo aseguró que lo más adecuado para el jugador es proceder a la "intervención quirúrgica" debido a su juventud a través de un tornillo que "garantiza la comprensión de los fragmentos óseos y le permite la movilidad mucho más rápida".

La baja de Fermín de cara al Mundial: "Está muy jodido"

Su baja es una de las ausencias más llamativas y dolorosa de España de cara al Mundial. Así lo ha reflejado Pedri, que asegura que Fermín está "muy jodido". "Ayer estuve con él, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es plato de buen gusto. Que se recupere, que nos va a dar mucho en el futuro. Es un palo para todos. Me llevo muy bien con él, desearía que estuviera con nosotros, pero el fútbol es así de puñetero a veces. Desearle una rápida recuperación", afirmó durante un acto publicitario.