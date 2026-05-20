El Barça apuesta todo al '9': Joao Pedro

Ni Nico Williams, ni Rashford si el United no cede, ni Bastoni... La prioridad máxima de Deco este verano es un delantero centro, y ahí estará la gran inversión del club azulgrana

El Barça apuesta todo al '9' este verano. Lejos van a quedar ya aquellos intentos por fichar a Nico Williams, después de dos veranos de idas y venidas con el jugador del Athletic Club, pues Deco y Laporta tienen decidido que la gran apuesta del próximo mercado de fichajes tiene que ser el delantero centro.

Con la idea de volver por fin a la regla 1:1 del 'fair play' financiero este mismo verano tras la salida de Robert Lewandowski, que aliviará enormente la masa salarial del club, y esperando también la venta de Ansu Fati que daría todavía más margen para acometer un gran fichaje, el relevo del polaco está más que claro: Joao Pedro.

El delantero brasileño del Chelsea, que se ha quedado fuera de la lista de Mundial, ya conoce de primera mano el interés del Barça y está decidido a poner de su parte para fichar por el Barcelona. Pero aunque el delantero es la prioridad, no es la única necesidad.

Cancelo, Rashford, un central...

Además de un lateral izquierdo y el central, en el Barca confían en llegar a un nuevo acuerdo con el Al-Hilal para renovar la cesión de Joao Cancelo, lo que no supondrían un gran gasto para el club.

La predisposición del lateral portugués para seguir en el Camp Nou es total, igual que la de Marcus Rashford, ambos del agrado de Hansi Flick. Aunque en el caso del extremo británico, una segunda cesión parece difícil, ya que el Manchester United desea que el Barça ejecute la opción de compra, tasada en 30 millones de euros, estando dispuesto el inglés incluso a rebajarse su sueldo.

Si finalmente Andreas Christensen, que acaba contrato el próximo 30 de junio, acepta la propuesta de renovación a la baja, pues actualmente percibe 12 millones de euros brutos, la nómina de centrales para la próxima campaña quedaría cerrada.

Joao Pedro, Julián, Ansu Fati...

En esa posición, el Barça ya ha descartado el fichaje del italiano Alessandro Bastoni, a quien el Inter de Milán tasó inicialmente en unos 60 millones. Así que sólo llegaría un central zurdo si aparece una oportunidad de mercado que no hipoteque la gran apuesta por el delantero centro.

Lewandowski liberará entre ficha y amortización casi 40 millones brutos en masa salarial, aunque todavía debería realizar una venta importante si de verdad decida apostar por Joao Pedro, por el que el Chelsea espera ingresar una cifra en torno a los 100 millones de euros. Julián Álvarez sigue en la recámara pero es pretendido por el PSG, lo que obligaría al Barça a entrar en una subasta que no está en disposición de afrontar.

También falta por saber qué ocurrirá con Ansu Fati. Tras marcar 12 goles en su cesión en el Mónaco en el Barça espera que los monegascos decidan pagar los 11 millonesde euros de su opción de compra, lo que permitiría quitarse de encima otro sueldo estratosférico: 9,5 millones de euros brutos por temporada.