Joao Pedro, objetivo número uno del Barça: el brasileño quiere y el Chelsea le pone precio

El delantero brasileño ha sido elegido el mejor jugador del Chelsea esta temporada, pero el club inglés no jugará la Champions ni el Mundial, lo que favorece a los intereses de un Barça que lo ve como el sustituto ideal de Lewandowski, además el futbolista está por la labor de cambiar de aires

Joao Pedro es la opción número del Barcelona para reforzar su delantera. Con la salida de Robert Lewandowski una vez acabe la temporada, Laporte y Deco han elegido al brasileño como el recambio ideal del polaco después de que se haya salido en su primera temporada en el Chelsea, donde ha hecho 20 goles en 49 partidos con los 'blues' (15 de ellos en 34 encuentros en la Premier League).

Es cierto que en el Barcelona sigue gustando mucho el colchonero Julián Álvarez pero parece ser que la competencia con el delantero argentino, al entrometerse el París Saint-Germain, es mucho más alta, de ahí que la directiva azulgrana virara de objetivo y haya puesto ahora sus ojos en el brasileño.

A sus 24 años, el delantero de Ribeirao Preto ya sabe del interés azulgrana de primera mano, y lo ve con muy buenos ojos, estando por la labor de ayudar en su fichaje por el FC Barcelona. El atacante considera que sería un salto en su carrera deportiva, optando a luchar por todos los títulos y sobre todo, por la Champions League.

La estrategia del Barcelona

Deco, director deportivo del Barça, ya ha mantenido varios contactos con el agente del brasileño, quien tiene prevista a final de temporada una reunión con el Chelsea, donde el representante trasladará al club inglés el interés formal por fichar a Joao Pedro, y la predisposición de este por salir de Londres para emprender una nueva aventura en Barcelona.

Pero evidentemente el Chelsea tiene la sartén por el mango ya que lo fichó el verano pasado por más de 60 millones de euros procedente del Brighton, firmando un contrato con los 'blues' hasta el 30 de junio de 2033. Todo ello, como es lógico, invita al Chelsea a apretar al máximo a cualquier interesado por su jugador, barruntándose de que el precio de una posible operación rondaría los 100 millones de euros.

Sin Champions y sin Mundial

Lo que sí puede ayudar a su salida este verano es precisamente la situación deportiva del Chelsea, que esta temporada ha ido de más a menos sufriendo varios cambios en su banquillo. Hace un par de días el club inglés anunció la contratación de Xabi Alonso como nuevo entrenador que afrontará su primer año sin jugar la Champions League tras la mala clasificación.

El hecho de no jugar en la máxima competición continental puede ayudar a su salida. Tampoco estará Joao Pedro en el Mundial con Brasil. Carlo Ancelotti anunciaba ayer la lista definitiva y el delantero del Chelsea se quedó fuera siendo una de las grandes sorpresas la inclusión de Neymar.

Todo ello evitará que se muestre en un escaparate mundial, de ahí que pueda haber menos competencia por el brasileño, lo que implicaría poder negociar en mejores condiciones para los intereses de Barcelona.

Elegido mejor jugador del Chelsea

Joao Pedro ha sido elegido mejor jugador del Chelsea esta temporada apenas unas horas después de quedarse fuera de la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero, que llegó del Brighton el pasado verano, ha sido votado por los aficionados como el mejor del curso después de marcar veinte tantos en su campaña de debut. Se ha impuesto en las votaciones al argentino Enzo Fernández y al ecuatoriano Moisés Caicedo.

El brasileño recibirá el premio este martes en la previa del encuentro contra el Tottenham Hotspur que se jugará en Stamford Bridge y en el que los 'blues' se juegan sus últimas posibilidades de estar en Europa la temporada que viene.

Joao Pedro, que también ha repartido nueve asistencias este curso, es el sexto futbolista en la historia del Chelsea en generar veinte goles o más en Premier League en su primera temporada en el club, tras Jimmy Floyd Hasselbaink, Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fabregas y Cole Palmer. Pese a todo esto, Ancelotti optó por otros jugadores, incluido Neymar -ausente de la Cnarinha desde 2023-, de cara a la lista definitiva que disputará la Copa del Mundo.