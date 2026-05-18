Flick y la conquista de la Champions con el Barcelona: "Lo daremos todo para que ese sueño se haga realidad"

El entrenador alemán, que ha ganado cinco títulos de azulgrana, habla de su gran reto tras renovar hasta el verano de 2028

Hansi Flick, cuya renovación con el FC Barcelona hasta el verano de 2028 ha sido anunciada este lunes, se ha referido a los retos que tiene por delante, donde la Champions League aparece subrayada como especial. "El año que viene lo daremos todo para que ese sueño se haga realidad", ha explicado.

Unas palabras que el entrenador ha pronunciado en los medios oficiales del Barcelona tras el anuncio de su renovación. "En los últimos partidos en el Spotify Camp Nou, el ambiente era fantástico. Es muy especial cómo nos reciben en cada partido", ha indicado Flick que ha continuado: "Puedo sentir todos los días la pasión del club, del cuerpo técnico, de los jugadores y de los aficionados. Es increíble. Para mí es especial. Hemos compartido muchos momentos fantásticos en el pasado y tengo hambre de más, quiero lograr más títulos. Gracias a los dirigentes por la confianza. Estoy muy contento".

Flick y la necesidad de "cambiar algunas cosas este verano"

Flick ha querido mirar al futuro para seguir mejorando con el Barcelona: "Siempre somos optimistas. Intentamos aprender y mejorar todos los días. Quiero que cada entrenamiento sea intenso, de calidad. Quiero que todos en el club estén involucrados, a un equipo unido, también con los aficionados, que todo estemos conectados".

Con un contrato inicial hasta el verano de 2027, ahora Flick se ha comprometido hasta junio de 2028 con el Barcelona, al que considera "más que un club", hasta el verano de 2028 con la posibilidad de que sea una temporada más. El alemán ha señalado que lo dará "todo" y ha valorado que en los últimos tiempos su equipo "ha jugado muy bien, muy estable".

Una de las cuestiones que este verano deberá abordar el Barcelona es la marcha de un goleador como Robert Lewandowski. Flick ha admitido la necesidad de "cambiar algunas cosas este verano", con situaciones como la salida del punta polaco.

Los números de Flick en el Barcelona

Los números de Flick en el Barcelona son realmente llamativos y ha conquistado en sus dos temporadas dos Ligas, la última hace unos días, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Esto supone ganar cinco de los ocho títulos en juego. Sin duda la Champions League es la asignatura pendiente del técnico.

Flick ha dirigido un total de 116 partidos al Barcelona entre las distintas competiciones. Lo ha hecho con un balance de 88 victorias, 10 empates y 18 derrotas, además de 317 goles a favor y 132 en contra. Números que ahora pretende mejorar.