El Barcelona anuncia la renovación de Flick hasta 2028

El alemán acababa contrato en el verano de 2027 y ahora alarga su vinculación con el club azulgrana un año con opción de otro más

El FC Barcelona ha anunciado el acuerdo de renovación de Hansi Flick, que alarga su relación con el club catalán hasta el verano de 2028 con la opción de un curso más. El alemán, que ha conquistado las dos ligas disputadas en España, tenía contrato hasta junio de 2027, por lo que ahora extiende su relación.

Flick ha estampado su firma este lunes en las oficinas del club catalán en un acto en el que han estado presentes el presidente del FC Barcelona Rafa Yuste, el director deportivo del Club Anderson Luis de Souza “Deco” y los miembros de la Comisión Deportiva. También ha asistido el presidente electo Joan Laporta.

Los títulos y números de Flick

El valor de Flick lo explican los campeonatos conquistados en dos temporadas en la entidad azulgrana. El alemán ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Recientemente conquistaba la segunda LIGA al vencer al Real Madrid en el Clásico. Su asignatura pendiente es la Champions League, algo que tratará de mejorar el año que viene.

Títulos al margen, los números de Flick también son llamativos. Son un total de 116 partidos, entre todos los torneos, con el Barcelona, con un balance de 88 victorias, 10 empates y 18 derrotas, además de 317 goles a favor y 132 en contra. Números del alemán que pretende seguir engordando en los próximos años.

Otro de las cuestiones en la que ha destacado Flick ha sido su apuesta por los jóvenes canteranos. Hasta 13 jugadores del filial han debutado con el primer equipo bajo sus órdenes. Buena parte de ellos forman el núcleo principal del equipo azulgrana en estos momentos y muchos de ellos apuntan a que estarán en el próximo Mundial.

Una renovación esperada

El buen hacer de Flick en el Barcelona había dejado entrever ya en las últimas semanas que llegaría ese acuerdo de renovación ahora sellado. El alemán, que llegó al club en el verano de 2024, guarda también una excelente relación con los dirigentes del club. Una sintonía que, unida a los títulos, hacía presagiar lo sucedido.

Sin entrar en demasiados detalles, Flick ya esbozaba sus planes y el deseo para la temporada que viene. "El próximo año, tendremos un equipo fantástico y con calidad para lograr los objetivos", decía el preparador azulgrana después del triunfo cosechado por su equipo este domingo contra el Real Betis en el Camp Nou.