Hansi Flick homenajea a Lewandowski y ya piensa en el futuro: "No será fácil encontrar a su sustituto"

El técnico alemán se ha mostrado emocionado tras la despedida del polaco del Camp Nou, brindándole un bonito homenaje en la victoria frente al Real Betis por tres goles a uno

El FC Barcelona ha conseguido vencer por tres goles a uno al Real Betis Balompié con poco en juego pero que, desde principio a fin, ha tenido un control por parte de los culés que le ha permitido alzarse con la victoria. El claro protagonista de la jornada no podía ser otro que Robert Lewandowski, que pone su punto y final a su periplo en el Camp Nou con un gran homenaje por todos los aficionados barcelonistas. Raphinha fue el encargado de abrir la fiesta en Barcelona, llegando a aumentar su marca en hasta dos goles. Cancelo, finalmente, fue el encargado de poner el fin de fiesta.

El técnico alemán ha comparecido ante los medios de comunicación para poder hablar acerca de este encuentro que ha significado la victoria culé, hablando individualmente de grandes figuras que han tenido gran importancia en el devenir del mismo. Sin embargo, el que se ha llevado todos los focos es el delantero polaco, que también ha contado con grandes alabanzas por parte de Hansi Flick.

Un partido que sirve homenaje en Can Barça

"Desde mi punto de vista, hay confianza en el trabajo que haces. Nadie te dice nada: confían en ti. La conexión entre los jugadores es fantástica. El Barça es el mejor club del mundo y la gente de Barcelona es increíble. Cada día, cuando paseo por la calle, la gente es muy amable. Viene de su corazón, lo puedes percibir. Es increíble. Por eso a la gente le encanta Barcelona. Y el club, en el que todo el mundo trabaja desde el corazón. Hoy nos ha costado un poco, pero queríamos ganar y esto es increíble ver cómo hemos defendido ante un equipo fantástico como el Betis".

Una de las evidentes polémicas del encuentro fue el penalti del Real Betis, siendo muy dudosa para el alemán. "No sé qué le dije al árbitro, en mi opinión no es penalti. Lo hemos visto en el IPad, pero se puede pitar", declaró.

Un homenaje al delantero polaco pensando ya en lo que viene

"Sin lugar a duda, lo más emocionante ha estado en la salida de Lewandowski del terreno de juego, un puesto que costará mucho sustituir. "Creo que ha sido una despedida perfecta. Ha sido muy emotivo. Se ha visto que lleva el Barça en el corazón. Estoy muy agradecido a Robert. Es una persona fantástica y un jugador de clase mundial (...) Desde todos los puntos. Los últimos 20 años ha sido el mejor ‘9’ del mundo y no será fácil encontrar a su sustituto. Necesitamos a un ‘9’ conectado con el equipo, pero, sobre todo, que marque goles".

Por último, también destaca todo lo bueno que rodea a la institución catalana, señalando que se da un gran ambiente para hacer grandes cosas. "He trabajado muchos años con Robert, es un amigo y hubiera podido ser una noche perfecta si hubiera marcado, estuvo cerca, pero fue la despedida perfecta, muy emotiva, nunca la olvidaremos. Tiene una conexión mágica con la gente de aquí. Es una persona fantástica y un jugador de talla mundial, sólo puedo decirle gracias y gracias. Claro que lo echaremos en falta, nos ha dado goles y títulos, es una buena persona, pero la marcha de jugadores forma parte del fútbol", finalizó.