Puntos uno a uno del Betis en su duelo de LaLiga EA Sports ante el Barcelona: Plan fallido, Isco y respuestas contadas a contracorriente

Los centrales sobrevivieron a un planteamiento equivocado agravado por los errores individuales y que solo mejoró con la entrada de la estrella bética

Un planteamiento fallido repercute en el rendimiento individual con posicionamientos inadecuados o sistemas que no responden a lo que precisa el partido, sin eximir obviamente de responsabilidad a los futbolistas.

Obviamente, Pellegrini erró en sus decisiones, con un claro perjuicio sobre Lo Celso, y aquellos que gozaron de oportunidades poco habituales no respondieron para degenerar en una imagen pobre del Betis, maquillada por la resistencia atrás de los verdiblancos, con Amrabat, Natan y Valentín Gómez sobreviviendo contra corriente.

Isco fue la respuesta en el descanso al desaguisado de partida y funcionó todo lo posible en un encuentro prácticamente perdido, porque el malagueño siempre aporta soluciones independientemente de su estado físico.

Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Barcelona, en la jornada 37 de LaLiga

Álvaro Valles: 4

El meta bético realizó intervenciones de mérito, como un mano a mano a Raphinha, pero se equivocó en la falta directa del brasileño en el 1-0 e hizo la estatua en el definitivo tanto de Cancelo.

Héctor Bellerín: 5

Fermín le encaró en numerosas ocasiones con la ayuda de Cancelo, pero mantuvo el tipo y supo casi siempre cuando atacar la pelota para imponerse en el uno contra uno. Se le multiplicó el trabajo y casi le fue imposible ser importante en ataque, si bien su regalo a Raphinha en el 2-0 le baja inevitablemente la nota.

Natan: 6

Entendió que la rapidez en las combinaciones del Barça exigían mantener la posición y no abandonar la zona y dejar espacios a su espalda, y aunque no pudo tapar todos los espacios creados, el brasileño apagó mucho fuegos en su sitio y con coberturas a Bellerín. No permitió a Lewandowski recibir.

Valentín Gómez: 6

Las bajas le permitieron jugar de central en un partido de suma complejidad por la movilidad del Barça, pero que encaja en su forma de defender, inteligente y capaz de hacer buenas lecturas, lo que favoreció que no saliese malparado. Trató de ayudar a Junior y estuvo impreciso en el pase.

Junior Firpo: 3

Ahora mismo el hispano-dominicano no está en condiciones de hacer frente a Raphinha, que desbordó constantemente por dentro. Además, las llegadas de Koundé terminaron de desconcertar al lateral, que, aun así, se atrevió con alguna arrancada desde atrás.

Sofyan Amrabat: 6

Hizo malabares para mantener en pie el centro del campo bético y se multiplicó para ayudar en tareas defensivas, a la par que, las pocas veces que el Betis conseguía salir desde atrás, era merced a sus múltiples recursos y poderío.

Nelson Deossa: 2

Titular mucho tiempo después, el colombiano, en la prelista de Néstor Lorenzo, perdió la oportunidad de mostrarse, pues en ningún momento desplegó su poderosa zancada para romper la presión, falló pases sencillos y fue rebasado con cierta facilidad en labores de contención.

Álvaro Fidalgo: 4

Sufrió un calvario en la resta, con más kilómetros que acierto para ocupar el espacio adecuado, pero es verdad que su movilidad en ataque lo convirtió en indetectable en muchas ocasiones y le permitió percutir en diferentes frentes. Una vez más fue de los primeros sacrificados de Pellegrini, que lo dejó en el vestuario al descanso.

Antony: 4

Muy poco del brasileño en vísperas de conocer la lista de Ancelotti para el Mundial, pues apenas si pudo superar a Cancelo y sus intervenciones se redujeron a contras contadas que ralentizó en vez de darle una marcha más.

Ez Abde: 5

No se escondió en ningún momento y se erigió en uno de los pocas vías de fuga del Betis en ataque. Ganó y perdió batallas con Koundé pero jamás se rindió y dejó detalles de su gran momento. Le anularon un golazo.

Lo Celso: 3

Flavo favor le hizo Pellegrini al situarlo de 'falso nueve' en un partido en el que el Betis no tendría el control. El rosarino estuvo incómodo siempre, lejos del contacto con el balón y prácticamente no participó. Sentado al descanso.

El entrenador del Real Betis y los suplentes que salieron desde el banquillo

Manuel Pellegrini: 4

Se equivocó de raíz con el planteamiento inicial y con las pìezas elegidas para interpretarlo al apostar por Lo Celso como 'falso nueve' en el partido menos indicado, en el que necesitaba una referencia que descargara de espaldas para salir de la presión. Además, no funcionó su apuesta de juntar a Fidalgo y Deossa, lo que se refleja que en el descanso dejó en el vestuario al argentino y al asturiano para tener una referencia arriba con Bakambu y dar los mandos a Isco, que siempre es una apuesta segura.

Isco Alarcón: 6

Su ingreso en el campo tras el descanso mejoró considerablemente las prestaciones del Betis con el balón y arriba, hasta el punto de que provocó un penalti que él mismo transformó para meter en el partido a los verdiblancos durante unos minutos.

Bakambu: 4

Suplente de inicio para jugar sin punta natural arriba, Bakambu ejerció de referencia en la segunda parte y lo cierto es que se notó la presencia de un futbolista con el que conectar, si bien tampoco se puso de gol.

Rodrigo Riquelme: 4

Paso desapercibido en los minutos que estuvo sobre el campo.

Marc Roca: 4

Impreciso en el pase y sin apenas repercusión.

Chimy Ávila (SC)

Sin tiempo para nada.