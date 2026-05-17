Barcelona - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 37 de la LaLiga EA Sports

La penúltima fecha liguera en Primera división depara un duelo relajado entre el flamante campeón, el equipo de Hansi Flick, y un conjunto verdiblanco que viene de hacer historia hace cinco días con la segunda clasificación de su historia para jugar la UEFA Champions League

En el último de los 10 encuentros que depara este domingo la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en el único en el que no habrá nada en juego es el choque que librarán el FC Barcelona y el Real Betis. Los de Hansi Flick ya son matemáticamente campeones desde hace dos fechas; mientras que a los de Manuel Pellegrini nadie les puede quitar ya esa quinta plaza que les invita a acompañar en la próxima UEFA Champions League a Barça, Real Madrid, Villarreal y Atlético.

Así llegan el FC Barcelona y el Real Betis

El Barça hace días que es holgado campeón de LaLiga 25/26, logro que además celebró en el Clásico. Su casillero se frenó en 91 puntos con la derrota del miércoles ante el Deportivo Alavés (1-0), frenando una racha de seis victorias iniciada en el derbi con el RCD Espanyol (4-1) y continuada frente al Atlético (1-2), aunque no evitó la eliminación en cuartos de la Champions; RC Celta de Vigo (1-0), Getafe CF (0-2), CA Osasuna (1-2) y Real Madrid (2-0), al que también le ganó la Supercopa de España en enero. En Copa, cayó en semifinales y también con los colchoneros como verdugos.

El Betis afronta el primero de los dos partidos tranquilos con los que terminará el curso después de su brillante clasificación para la Champions con esa quinta plaza sentenciada con 57 puntos (siete más que el Celta). El billete lo selló el pasado martes con una victoria ante el Elche CF (2-1) que hizo bueno el empate conseguido tres días antes contra la Real Sociedad (2-2) y la goleada frente al Real Oviedo (3-0). Con anterioridad ya sumó un valioso empate con el Real Madrid (1-1) tras vencer a domicilio al Girona FC (2-3).

En Montilivi fue el primer duelo después de la dolorosa eliminación contra el SC Braga en los cuartos de final de la Europa League (2-4), en medio de una racha de siete jornadas sin ganar en LaLiga. En la Copa del Rey también llegó hasta cuartos, donde comparte verdugo con los culés: el Atlético de Madrid (0-5 en La Cartuja).

Barcelona - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 37 de LaLiga 25/26

Como cabía esperar, el encuentro fue sacado del horario unificado de la jornada 37, debido a que tanto azulgranas como verdiblancos ya no tienen nada en juego; pero, lejos de adelantarla al sábado o a otras franjas dominicales, LaLiga lo ha retrasado dos horas y quince minutos con respecto a los otros nueve choques (todos a las 19:00 h).

Barcelona No Iniciado - Betis

Así las cosas, este penúltimo duelo liguero en el que se enfrentarán el equipo barcelonés y el conjunto sevillano finalmente tendrá lugar este domingo, día 17 de mayo de 2026, a partir de las 21:15 horas en el estadio Spotify Camp Nou de la capital catalana.

Barcelona - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la trigésimo séptima jornada del campeonato nacional de liga en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ LaLiga (dial 54), sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga Bar. Además, también será ofrecido en directo por DAZN La Liga, en sus propias plataformas y en otras como M+ (dial 55) y OTV (dial 113).

Barcelona - Betis: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo continental y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Hansi Flick, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas de esta penúltima jornada.