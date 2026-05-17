Crece la admiración por el Athletic Club fuera de España

Nicky Butt, leyenda del Manchester United, admite estar encandilado con la forma de vivir el fútbol del Athletic Club y lo coloca como su equipo favorito de LaLiga por delante de Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid

La filosofía del Athletic Club sigue cautivando admiradores fuera de España. Ya, con su participación en la Champions League, la UEFA redactó un reportaje acerca de la forma de vivir el fútbol que tenían en Bilbao. El club rojiblanco encandiló a media Europa con su forma de ser y, a día de hoy, sigue creciendo la admiración por el Athletic Club fuera de las fronteras españolas. El último en sumarse a las alabanzas al cuadro vasco ha sido el mítico Nicky Butt. La leyenda del Manchester United ha subrayado su sentimiento hacia el Athletic Club en el podcast 'The Good, The Bad & The Football', dónde elige al cuadro de San Mamés por delante de equipos grandes de LaLiga como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid.

"Es fácil ir a por los grandes, pero fui a verlos", arrancó argumentando al ser preguntado sobre sus preferencias en cuanto a los equipos de LaLiga. "Vi el partido entre el Manchester United y el Athletic Club de Bilbao. Fue increíble", remarca. "El ambiente, como el de un auténtico equipo de la vieja escuela", destaca sobre el Athletic Club y su afición, por lo que decide quedarse con el equipo rojiblanco por delante de clubes como el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid. "Así que diría que el Athletic. Elegí muy bien, me alegro de no haber estado jugando", destaca entre risas el ex centrocampista inglés que celebra no haberse medido al despliegue físico al que sometió el Athletic Club al Manchester United en la temporada 2011/2012 cuando se vieron las caras en los octavos de final de la Europa League.

La llega da de Terzic al banquillo del Athletic Club coloca al cuadro rojiblanco en el foco de Europa

Ahora, en clave internacional, el Athletic Club ha dado un paso más para colocar al club en el foco europeo con la llegada de Edin Terzic al banquillo de San Mamés. El reputado entrenador alemán se hará cargo del equipo tras la salida de Ernesto Valverde y será la cabeza visible de un proyecto ilusionante en el conjunto bilbaíno. Su idea de juego y su juventud aportara frescura en uno de los movimientos de banquillo más interesante de Europa. Desde el viejo continente estarán pendiente de lo que Terzic invente en el Athletic Club con los recursos disponibles y una filosofía que encandila a los aficionados más añejos del fútbol europeo.