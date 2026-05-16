Ernesto Valverde defiende su gestión en el Athletic Club: "No se escucha el himno de la Champions League tan fácilmente"

El técnico del Athletic Club admite que la temporada no ha resultado ser tal y como había sido planeada, pero aún así el equipo de San Mamés ha competido en la Champions League, en la Copa del Rey y llega con opciones europeas al tramo final de LaLiga

El partido de este fin de semana entre el Athletic Club y el Celta de Vigo será el último duelo de Ernesto Valverde como entrenador rojiblanco en San Mamés. El de Viandar de la Vera pondrá fin a su tercera etapa como técnico del cuadro bilbaíno en su peor temporada en el conjunto vasco, aunque con la posibilidad de clasificar al equipo a la Conference League. El extremeño ha sido una de las figuras más señaladas en el conjunto bilbaíno, pero Valverde defiende, en la previa del choque ante el Celta, su gestión en el Athletic Club.

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El técnico del combinado de San Mamés asegura que la temporada no se ha desarrollado tal y como todos esperaban, pero aún así han dado la cara en la Champions League, en la Copa del Rey y llegan al final del curso con posibilidades de clasificarse a Europa. "No nos olvidemos de que la afición ha disfrutado de partidos de Champions, hemos jugado una semifinal de Copa que nos ha pillado en un momento malo por la Liga y las lesiones. Nos ganó la Real y la ha ganado. Hemos tenido dos años buenísimos. El mensaje de Iñaki Williams va por ahí, no se escucha el himno de la Champions tan fácil, en este siglo ha pasado dos veces y hay que ponerlo en valor".

Un buen sabor de boca para cerrar la temporada del Athletic Club en San Mamés

Además, Ernesto Valverde asegura que espera terminar la temporada en San Mamés con un buen sabor de boca, por lo que no piensa en otra cosa que no sea vencer al Celta. "Espero lo mejor, es nuestra despedida de San Mamés e irnos con un buen sabor de boca, La temporada está siendo difícil y espero lo mejor de mi equipo", destaca. "Si no depender de ti mismo siempre es complicado, pero lo hemos hablado, cuando hemos estado cerca no hemos dado el paso. Está difícil, pero es posible", subraya el entrenador del Athletic Club.

La despedida de Ernesto Valverde y Lekue de San Mamés

Sobre su despedida y la de Lekue, Ernesto Valverde no ha querido centrar los focos en ello, si no en el partido. "Es cierto que es mi último partido en San Mamés y contra el mismo equipo que debuté en el nuevo San Mamés que es el Celta. Espero no emocionarme mucho porque nos jugamos los puntos y jugarnos cosas", subraya, mientras que no confirma si Lekue será titular ante el Celta: "Ya lo veremos, lo importante es el resultado y el partido".